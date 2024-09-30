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社會 社會焦點 保障人權

怕「咕嚕咕嚕跳水」重演　鹿港廠商砸重金設「防洪神器」對戰

記者唐詠絮／彰化報導

淹怕了！凱米颱風重創鹿港頂番婆水五金，好不容易8月底才清理完畢，這一次山陀兒颱風從西南上來，當地民眾很怕淹水再現，怕再釀大災害，廠商業者花了約50萬元，先加裝11個大鐵架；另有民眾住家上次淹成「游泳池」，鄉民深怕再一次苦中作樂、重演「咕嚕咕嚕跳水」，準備將一樓物品搬到高處，準備與即將到來的颱風展開對戰。

▲颱風來襲鹿港人淹怕了。（資料圖／民眾提供）

▲颱風來襲，鹿港民眾怕再一次上演「咕嚕咕嚕跳水」。（資料圖／民眾提供）

▲颱風來襲鹿港人淹怕了。（資料圖／民眾提供）

▲颱風來襲鹿港民眾住家淹成游泳池。（資料圖／民眾提供）

凱米颱風來襲，彰化超過一半的鄉鎮全都泡在水中，二林鎮水深到胸部險象環生，鹿港老街積水、從未淹水過的頂番婆也難逃一劫，住戶屋內家具、車輛、沙發全報銷，積水2天未退，民眾超無奈，只好跳下水在屋內及屋外游泳，將影片PO上網，希望外界能感受彰化鹿港民眾的無奈與痛苦。

▲颱風來襲鹿港人淹怕了。（資料圖／民眾提供）

▲颱風來襲鹿港工廠準備防洪閘門因應。（圖／民眾提供）

當時一對黃姓姊妹倆也因家裡內外都淹水，決定在積水中游泳，姊姊戴上潛水目鏡從窗台跳進積水中，妹妹則是在客廳游起來，兩人在颱風天苦中作樂，引發話題。黃小姐說，這次山陀兒颱風來襲，她晚上要趕回家幫忙搬物品，希望政府的「改善淹水」承諾能兌現，不要讓「咕嚕咕嚕跳水」事件再上演一次，而鹿港公所也準備了沙包發放給需要的民眾。

▲颱風來襲鹿港人淹怕了。（資料圖／民眾提供）

▲鹿港公所發放沙包。（圖／民眾提供）

台南市百年芳榮米廠因凱米颱風入侵，大門使用防洪閘門抵擋住滾滾洪水，整整歷經了3天驚心動魄的抗水歷程，米廠未受到絲毫損失；頂番婆有水五金廠商花了50萬元也去訂製11個大鐵架，希望防水閘門能有預防作用，將損失減到最低。

▲颱風來襲鹿港人淹怕了。（資料圖／民眾提供）

▲颱風來襲鹿港地區積水2天未退。（資料圖／民眾提供）

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