預言黃國昌2026不會選　沈富雄分析「民眾黨命運」：活著就是萬幸

▲民眾黨昔日因政治獻金帳務不實道歉。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，重創民眾黨形象，甚至2026九合一大選岌岌可危。對此，前立委沈富雄29日表示，柯文哲沒有被抓去關時，民眾黨選上縣市長的機率就是零，現在關起來，一定也還是零，「能活得了就是萬幸」。他預言，黃國昌不是2026選不上，而是連去選，恐怕都不會，民眾黨除了縣市長，地方議員數量也會大幅下降，會比現在還更少。

沈富雄於節目《下班瀚你聊》表示，民眾黨2026九合一選舉會如何？黃國昌會選新北？民眾黨自己都自顧不暇，救柯文哲都來不及，本來柯文哲沒有被抓去關時，民眾黨選上縣市長的機率就是零，現在關起來，一定也還是零。

沈富雄表示，「民眾黨活得了就是萬幸」，黃國昌不是2026選不上，而是連去選，恐怕都不會，就是全部放棄。例如，前民眾黨立委陳琬惠去宜蘭布樁、蔡壁如去台中埋伏，其實都是為了柯文哲。

沈富雄認為，但是很快的他們就知道，為柯文哲布樁是不必要的，連選縣市長替柯文哲2028鋪路，這條路都已經不在了，比花東颱風過後的路，還看不見，沒有路了。

提到「柯文哲是否參選2028」，沈富雄說，柯文哲連有這個時間，去想這個問題都沒有了，而且已經不會再成議題了，而且小草再過沒多久，就會心灰意冷，可能就想說，他們的未來，好像不是這一條路。

沈富雄再說，柯文哲過去的努力，讓民眾黨有一點模樣，但現在卻「有疾而終」，有點可惜。民眾黨現在的問題重到沒有人可以救，黨內稍微有資格可以救的人，又捨不得公然說「我們要重新把民眾黨救起來」，讓民眾黨成為一個「沒有柯文哲的第三勢力」，這條路應該才是民眾黨可以努力的路，但目前看不出來，因為沒有人敢這樣做。

最後，沈富雄強調，民眾黨2026九合一選舉，除了縣市長，地方議員數量也會大幅下降，會比現在更少！

★未經判決確定，應視為無罪

▼小草聲援前台北市長、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）