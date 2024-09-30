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王毅聯大演講：2758號決議徹底解決台灣問題！　外交部嚴正譴責

王毅稱2758號決議徹底解決台灣問題　外交部重申兩岸互不隸屬

▲中國外長王毅28日於聯大總辯論發言，稱聯大第2758號決議徹底解決台灣在內中國代表權問題。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

中國外交部長王毅28日於第79屆聯合國大會總辯論發言時，再次談及聯大第2758號決議，聲稱其徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題。對此，我國外交部嚴正譴責，並直指兩岸互不隸屬才是台海客觀現狀，且該決議也未提到台灣。

王毅於美東時間28日於紐約聯合國總部，出席第79屆聯合國大會一般性辯論，發表演說談及俄烏戰爭、以巴戰爭、阿富汗、朝鮮半島等多項議題，他意有所指地稱「中國深知亞洲地區需要的是穩定發展，反對的是分裂衝突」「透過對話協商妥處分歧，我們堅決反對域外國家把黑手伸向這一地區，堅決抵制任何勢力在此興風作浪、挑動對抗。」

「面對日益嚴峻的全球挑戰，中國從來沒有袖手旁觀，而是以前所未有的力度參與全球治理。」王毅指出，面對全球發展的失衡、生態挑戰、人工智慧等，中國都有責任投入資源支持，中方也敦促美國全面取消古巴的封鎖制裁。王毅接著稱，中國主張尊重各國自主選擇人權發展道路，任何國家都無法將自己的意志強加於人，都不能打著人權幌子肆意干涉別國內政。

提及台灣議題時，王毅直言「台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是現實。」《開羅宣言》及《波茨坦公告》明確規定將日本竊取的中國領土，包括台灣、澎湖列島歸還中國，構成了二戰後國際秩序的重要組成部分。王毅提及，53年前第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國唯一合法代表，並立即把台灣地區的代表從聯合國及其所屬一切機構中驅逐出去。

王毅強調，這項決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確不存在「兩個中國」，不存在「一中一台」，「在這原則問題上沒有灰色地帶，沒有模糊空間。中國必將完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱，這是任何人、任何勢力都阻擋不了的歷史大勢！」王毅表示，中華人民共和國將迎來75週年，儘管國際情勢風雲變幻，「中國的選擇始終未變，那就是集中力量為人民謀幸福、為民族謀復興，同時也為人類謀進步、為世界謀大同。」

對此，我國外交部發聲明駁斥王毅的言論，重申中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬才是台海客觀現狀，以及國際社會公認的事實。聯大第2758號決議的內容既未提到台灣，也未確認台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣，該決議就與台灣無關，更沒有解決台灣在聯合國的代表權問題。

外交部再次強調，只有台灣的民選政府，才能在聯合國等國際組織及其他國際場域代表台灣。外交部要求中國停止誤導國際視聽，也呼籲國際社會正視中國藉由扭曲聯大第2758號決議片面改變台海現狀，為將來武力犯台製造法理基礎的惡劣意圖，積極採取反制作為，共同維護台海和平穩定現狀，以及以規則為基礎的國際秩序。


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