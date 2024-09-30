天坑畫面曝！以轟斃真主黨領袖　美首證實用「MK84」2000磅炸彈

IDF shares neew footage: Israeli F-15 jets that took part in the elimination of Hezbollah leader Hassan Nasrallah and the Hezbollah HQs in Beirut. pic.twitter.com/YzYJRWvW76 — Clash Report (@clashreport) September 28, 2024

記者張靖榕／綜合報導

根據以色列國防軍（IDF）公布的畫面及相關分析，以色列在空襲中擊斃真主黨領袖納斯拉勒（Hasan Nasrallah）時，可能使用了美國製造的「碉堡剋星」2000磅炸彈。美國參院軍委會空地小組（Armed Services Airland Subcommittee）主席凱利（Mark Kelly）29日首度證實，「我們看到愈來愈多（以軍）使用導引彈藥，也就是使用聯合定向攻擊炸彈（JDAM）的情形，我們會繼續提供這種彈藥。擊斃納斯拉勒用的就是MK 84系列的2000磅炸彈。」

▲ 以色列公布擊殺真主黨首腦納斯拉勒的戰機起降畫面。（圖／翻攝自X）



《華盛頓郵報》報導，以色列空軍日前分享的一段影片，3位分析師都指出，影片中的戰鬥機攜帶了數枚2000磅級炸彈，其中至少部分為美製的「BLU-109」穿透型炸彈，並搭配JDAM（聯合直接攻擊彈藥）導引套件。影片中，8架F-15戰機各攜帶至少16枚2000磅炸彈起飛。影片的文字說明寫道，「空軍戰機消滅納斯拉勒及其位於黎巴嫩的真主黨總部。」IDF發布的照片顯示，每架戰機至少搭載了3枚、最多達6枚的BLU-109炸彈。

根據美國前爆炸物處理技術員波爾（Trevor Ball）所述，BLU-109炸彈的彈頭設計能穿透達6英尺的鋼筋混凝土。

根據照片與影片顯示，以軍此次攻擊至少摧毀了兩棟大型建築，並對方圓1000英尺（約304.8公尺）的區域造成嚴重破壞。美國國防部發言人賴德（Patrick Ryder）將相關問題交由IDF回應；IDF發言人表示，「數十枚炸彈在幾秒內精確擊中目標，這是打擊這麼深的地下設施所需的行動一部分。」他們對此次空襲未進一步置評。美國官員表示，事前並未收到以色列有關此次襲擊的通知。

▲以色列轟炸真主黨總部，擊斃領袖納斯拉勒 。（圖／翻攝X）



波爾檢視了空襲後的畫面，並指出該地區「一片狼藉」，且根據新發布的影片，2棟建築所在地出現了一個巨坑，推測可能使用了數十枚2000磅炸彈。

另一段從窗口拍攝的影片顯示，位於貝魯特南部郊區的天空中至少升起了4個獨立的煙柱，寬數十英尺且高高飄揚在建築物上空，背景中還能聽到驚慌的尖叫聲。

根據《華盛頓郵報》驗證的第二段影片顯示，戰機隨後又投下至少5枚額外的炸彈。當炸彈著陸後，立即引發火球爆炸，影片中尚無法確定所使用的彈藥種類。武器研究服務部門主管詹真瓊斯（N.R. Jenzen-Jones）指出，「初步可見的空襲影像顯示使用了大量大型空投炸彈」，並補充稱，持續的多次炸彈衝擊表明目標可能是深入防護的地下空間。

一位國防部官員匿名表示，這類快速連續的炸彈投放方式通常被稱為「菊鏈式攻擊」，這是一種常見的戰術，特別是在斬首行動中使用。該官員進一步解釋，2000磅炸彈菊鏈式攻擊的典型做法是使用穿地炸彈摧毀建築物，隨後再部署高爆炸藥進行徹底的摧毀。