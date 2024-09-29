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中國零食挾「短影片」竄台 　國中師疾呼：別再給孩子看抖音

▲▼教室,學校,課堂,上課,課桌椅,課堂。（圖／CFP）

▲中國零食透過短影片流竄全台校園，國中老師提出警語：別再給孩子看抖音。（圖／CFP）

記者楊惠琪／台北報導

繼魔芋爽、蘿蔔刀、鼻吸能量棒後，近期中國又流行一款糖果「蠟瓶糖」，因疑含有工業用蠟，引發議論。而這些爆紅的零食玩具透過抖音、小紅書等平台蔓延全台校園，國中教師趙逸帆指出，看著學生搶吃魔芋爽、家長開箱「蠟瓶糖」再餵孩子吃的短影片，短影音將造成孩子國語文學習能力退化等6大危害，他疾呼：「別再讓孩子看抖音了。」

經常出席親職講座的趙逸帆表示，短影片已經充斥各大社群平台，他發現中學生看短影片大部分是來自Instagram的Reels，而有些小學生是看YouTube的Shorts，所以就算不下載抖音（TikTok），這些「流行」也不會被限制住。孩子在最該認識世界的時候，卻花了大把的時間滑社群媒體，呼籲家長應具備網路教養能力，陪伴孩子網路識讀。

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趙逸帆指出，長期看抖音短影片會帶來6大負面影響：首先是「國語文學習能力退化」，看到國中生用簡體字在跟同學聊天，以及小學生作文中各種對岸語法，發現短影片正在影響孩子的國語文學習，導致學生越來越不愛看長篇文章，表達能力也會逐漸退步。

其次是「更難提升專注力」，當碎片式的訊息、短短15秒的影片不斷刺激孩子的大腦，一個接著一個刷，孩子的專注力就停留在短短的15秒；以及傳達「荒謬錯誤偏差的價值觀」，讓孩子提早接觸性知識、偏頗的政治理念，在最需要訓練思辨力的時候，卻被大量的資訊衝擊大腦。

趙逸帆說，短影片第4個負面衝擊是對孩子產生「各種身心靈問題」，包括視力、睡眠影響以及網路成癮等問題；第5個影響是「實體社交能力減弱」，很多孩子過度仰賴線上的互動，而實體的同儕關係、家人關係卻一點也不在意；第6個影響則是在拍片過程中，有「隱私權和安全性問題」。

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