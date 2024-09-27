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金門2疫苗「10／1同步開打」！　接種新冠疫苗再送500元商品卡

▲金門流感疫苗施打。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲金門流感疫苗、新冠疫苗同步於10月1日開始施打。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門縣公費流感疫苗與新冠疫苗將於10月1日同步開打，首度實施「左流右新，健康安心」的同時接種策略。只要接種新冠疫苗，就可獲得500元商品卡，一次輕鬆獲得雙重保護力。

接種對象分兩階段開打，第一階段自10月1日起，包括65歲以上長者、醫事及衛生防疫相關人員、安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中(職)/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)、禽畜業及動物防疫相關人員。第二階段於11月1日開始，流感疫苗的施打對象為50至64歲無高風險慢性病成人，而新冠疫苗則為出生六個月以上之民眾全面接種。

▲金門流感疫苗施打。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

縣內的流感疫苗及新冠疫苗接種合約院所共計有14家，包括五鄉鎮衛生所、衛生福利部金門醫院、傅仰賢診所、安仁家醫科診所、吾家內心情診所、禾心診所、健康診所、三大診所、陳水湖診所、台大中心診所。若有接種需求請洽各院所逕行預約，並請記得攜帶健保卡及相關身分證明文件。

衛生局表示，接種疫苗為預防新冠肺炎及流感最有效的方法之一，疾病管制署本次規劃流感及新冠兩種疫苗可以同時接種，接種於不同手臂上，一次達成雙重保護力。以色列團隊針對醫學中心照護人員在2022至2023年接種流感和新冠疫苗的分析研究結果顯示「發生局部和全身症狀的比例，同時打兩種疫苗跟只打新冠疫苗相似」，民眾可以安心接種，於流感、新冠肺炎流行期來臨前獲得完整保護力，守護自己及家人健康。

▲金門流感疫苗施打。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

衛生局也提醒鄉親，冬季呼吸道傳染病盛行，符合公費疫苗資格的鄉親請盡早接種完整兩種疫苗，以取得最佳保護力。除接種疫苗外，也仍應落實生病不上班、不上課及各項感染管制措施，亦請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施。

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