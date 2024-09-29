主管一年出差119天「遭檢舉差勤浮報」　台鐵：配合司法調查

▲台鐵內部傳出有主管12個月出差119天，浮報差旅費。（示意圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵一名主管遭檢舉差勤虛假浮報，自去年7月到今年6月短短12個月內，就出差119天，等於一年有約三分之一的上班時間都在出差，調查局立案調查後，悄悄以溢領名義退還不法所得，台鐵內部卻未要求政風調查，質疑包庇。台鐵公司回應表示，第一時間主動提供資料配合司法調查，並無縱容不予處理。

有網友在臉書社團「靠北台鐵」爆料，指台鐵彰化電務段一名主管被檢舉差勤虛假浮報，經調查局審核立案，要求台鐵提供該名主管112年7月到113年6月的差勤資料供調查。

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該網友指出，內部員工爆料，該名主管過往每個月出差幾乎都報好報滿，以調查期間統計，12個月內共約119天出差，部分月份出差11天，但最多只能申請差費10天；該名主管尤其多次以「工程督導」事由報請出差，人就搞消失，但夜路走多了總會遇到鬼，被員工發現根本沒有出現在出差地點，其中以「工程督導」出差約69天，等於詐領差費外，還不用請特休就可以免上班，年底未休的特休還可換成不休假獎金。

遭調查浮報差勤費主管也遭爆料，被調查後疑似以溢領名義，私下偷偷摸摸將不法所得退還，並要所有人三緘其口，企圖封鎖消息；台鐵也遭質疑對該案是被隱瞞、還是根本意圖包庇，內部未對該主管心虛退款行為下令進行政風調查。

對此，台鐵公司表示，台鐵公司於113年7月11日接獲司法機關調卷，即主動提供相關資料並配合調查。台鐵公司遇相關司法機關偵辦案件，一向秉持毋枉毋縱立場，依法配合全力查明，並無縱容不予處理之情事。