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真主黨領袖遭斃！　「衝突恐失控」未來72小時最關鍵

▲黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）。（圖／路透）

▲黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒遭以色列擊斃。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

在真主黨確認其領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）在以色列空襲中喪生後，接下來的72小時內，真主黨的剩餘指揮官們可能會忙於評估組織的現狀，包括哪些領導層仍然存活、通訊及會議的安全程度，以及他們在制定反擊方案時能夠承受的打擊程度。

CNN報導分析，以色列似乎能夠即時獲取關於真主黨領導層所在位置的準確情報，因此，這種情報優勢很可能也反映在他們對真主黨軍火庫位置的掌握上。目前尚不清楚的是，過去2周的以色列空襲對真主黨的火箭庫存造成了多大程度的損害。

目前仍未看到真主黨發動一波對以色列造成顯著破壞的火箭攻擊，但若真主黨的殘餘領導層決定展現某種軍事實力，以挽救士氣並維持地位，仍有可能再發動新一輪火箭彈攻擊。

目前尚不清楚伊朗會在此情況下介入多深。在過去數月中，伊朗展現了極高的忍耐力，並可能已經擬定了更長遠的戰略目標。西方和以色列應該警惕伊朗在鈾濃縮活動上的明顯加速，並要嚴肅防範區域衝突升級到失控的程度。

不過最關鍵的仍是以色列的下一步動作。以色列已經證明自己在情報、軍事實力以及承受國際譴責對平民傷亡容忍度方面具備優勢，並幾乎是隨心所欲地發動攻擊。但這樣的行為風險在於，2周的猛烈空襲可能轉變為更長期的損失，進一步損害以色列的聲譽。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）現在面臨一個關鍵的抉擇。過去這段時間的行動，能否挽救他在國內的安全聲譽，讓他在面對司法案件時更具優勢，或者他是否會再次判斷，無明確戰略方向的持續戰爭是他前進的最佳選擇，因為以色列對加薩、黎巴嫩的戰爭時間長短與表現程度，實際上都攸關納坦雅胡個人的政治生命以及下場。

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