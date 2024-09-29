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CNN：真主黨領袖被擊斃是重要轉折點　以黎態度成關鍵

▲▼以色列空襲黎巴嫩貝魯特（Beirut）南部人口密集地區。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列對黎巴嫩發動空襲，令中東緊張局勢升級，而CNN認為，以黎雙方的態度是目前的關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

以色列28日對黎巴嫩發動猛烈空襲，造成33人死亡，真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）與高層死亡。CNN指出，以色列的新一波襲擊增強了真主黨的內外壓力，因此真主黨與伊朗是否會做出軍事行動回應成為了最新焦點，而以色列總理納坦雅胡也必須在這一局勢下做出關鍵決策。

據CNN報導，以色列新一波空襲顯示了以軍高度掌握了真主黨高層的行蹤，同時也對真主黨存放彈藥的地點瞭如指掌，而真主黨遭受嚴重打擊後，面臨著內部動盪與外在壓力雙重挑戰。真主黨剩餘的領導層需要在未來72小時評估其指揮系統的安全性與可行性，並製定應對策略。

截至目前為止，外界尚未看到真主黨的火箭炮對以色列目標造成任何重大傷害，因此真主黨領導層可能會試圖以軍事行動挽回局勢。不過，CNN認為，如果真主黨的行動因以色列的攔截而失敗，那麼真主黨的士氣和影響力將進一步被打擊。

此外，被認為在真主黨背後為其撐腰的伊朗，在這一局勢中的態度也非常關鍵。近幾個月以來，伊朗展現了較高的容忍度，但這可能與該國正在考慮到長遠战略有關。報導稱，西方和以色列應當對伊朗鈾濃縮速度的變化保持警惕，同時避免戰爭與衝突在中東進一步擴大。

然而，最重要的是以色列下一步的行動。目前，以方已充分展示該國在情報與軍事力量方面的優勢，並持續無視國際社會對其造成平民傷亡的譴責，隨意發動襲擊，儘管這可能對其長期聲譽造成損害。

CNN認為，以色列總理納坦雅胡需要做出決定性選擇，對過去2周的襲擊是否挽回了他在國內安全方面的聲譽，讓他更有能力面對針對他的指控，抑或是沒有明確戰略方向的持續戰爭才是他的最佳出路。

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