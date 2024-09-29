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擊斃真主黨領袖！　納坦雅胡稱「必要條件」：有助加薩人質獲釋

▲▼以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒昨天命喪以色列空襲後，以色列總理納坦雅胡今天首度發布相關聲明，指納斯拉勒身亡是以方達成目標的必要條件，且有助仍困在加薩走廊的人質獲釋。

法新社報導，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說：「我們與殺害無數以色列人及其他國家許多公民的罪魁禍首算清舊帳。」

納坦雅胡表示，只要「恐怖分子」納斯拉勒（Hassan Nasrallah）還活著，真主黨（Hezbollah）將迅速恢復近日因以色列一系列打擊而遭削弱的能力，「因此我下達（擊斃納斯拉勒的）命令」。

根據納坦雅胡，擊斃真主黨領袖對達成以色列的目標至關重要。

他談到：「為達成我們制定的目標，消滅納斯拉勒是必要條件。」他指的是讓以色列北部居民安全返回家園，以及為區域權力平衡帶來長期改變。

納坦雅胡指出，致力作戰對抗敵人的以色列似乎正處於歷史性轉捩點。

納坦雅胡還提到，納斯拉勒身亡也有助讓巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）挾持的人質獲釋。

他表示：「（哈瑪斯領導人）辛瓦（Yahya Sinwar）愈是看到真主黨不再能提供支援，我們被擄人質獲釋的機會就愈大。」

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