泰國北部80年最慘洪災！汪汪也逃難　災民出動小船撤離愛犬

▲志工與災民出動小船撤離重要物品與愛犬。（圖／翻攝自民意報，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國北部遭遇洪患，大多數地區至今仍飽受淹水之苦，許多地方大水尚未退去。南邦府也因為河川暴漲，導致當地多個村莊被淹沒，其中部分地區水深更達2公尺。有學生志工和僧侶則前往災區救災，除了分發食物與水給災民，也協助搬移重要物品與避難。其中就有多名男學生拉著船隻，協助災民將家中寵物撤離，只見狗狗們無辜站在船上，可愛畫面曝光後，也融化眾多網友。

根據《民意報》報導，泰國北部因雨季加上颱風氣流影響，發生80年來最嚴重水災，至今仍有16個府陷入洪災狀態。南邦府則有寺廟僧侶與國高中的學生擔任志工，前往災區救援。

志工除了幫助分發物資給災民外，也協助災民從淹水的家中搬出重要物品。然而如今卻有部分地區水位仍在持續上升，讓當地居民十分擔憂。據了解，當地有30個村莊影響最大，約1200戶受災。

由於早上再次降下暴雨，淹水情況進一步惡化，部分居民家中的水位超過1公尺，居民不得不開始帶走家中物品，同時帶著寵物撤離。而志工們則拉出小船，協助撤離寵物與物品。

從現場拍攝的畫面可以看到，多名年輕男學生身穿救生衣站在泥水之中，拉著藍色的小船，而船上則是坐著災民的愛犬。只見狗狗們一臉無辜地坐在船上，似乎無法理解當下的情況。不過相關畫面曝光後，也融化網友。網友同時也讚賞協助救援的志工學生們。

學校指出，這次參與救災行動的大約有50名學生，他們是自發性組織救援，同時利用下課時間來協助災民，並沒有因此獲得任何報酬或是學分。不過學校也強調，學校在展開救援活動前都會評估風險，並由老師全程陪同，確保學生的安全。