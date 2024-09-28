傳韓國瑜擬邀卓揆與三黨黨鞭吃「和解飯」　藍委大讚：政治奇才

▲李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨團、民眾黨團擋下明年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰昨和立法院長韓國瑜會面詳談數十分鐘，卓稱與韓國瑜喝過一杯「溫暖的咖啡」，韓國瑜也傳出將邀卓揆、藍綠白三黨團幹部吃「和解飯」。國民黨立委李彥秀今大讚，「韓國瑜真是政治奇才」，開啟朝野協商的可能，這才是化解政治僵局最佳的方法。

李彥秀表示，昨天韓國瑜與卓榮泰喝了一杯「溫暖的咖啡」，韓國瑜並表達願意邀集卓揆、藍綠白三黨黨團幹部吃「和解飯」，這絕對是好的開始，民進黨過去「把國人當敵人，把競爭當鬥爭，把守法當手法」，才是政治僵局無法化解最主要的原因。

「韓國瑜真的是百年難得一見的政治奇才」。李彥秀表示，30年前，前民進黨主席施明德「大和解咖啡」化解省籍對立，促進政黨和解，30年後，韓國瑜「溫暖的咖啡」化解行政立法僵局，開啟朝野協商可能。

李彥秀強調，「依法行政」是民主國家的基本要求，明年度「禁伐補償」經費的來源以及執行的方式可以討論，但是「禁伐補償條例」，民進黨政府不提覆議、不提釋憲，總統公布實施，行政院就應該依法執行。



「和解的前提來自善意與尊重。」李彥秀說明，立院正在總質詢，現在又正值十月調漲電價的關鍵時刻，經濟部長郭智輝是有意逃避？還是沒有政治sense？難道不能在休會的兩個月考察台積電熊本廠嗎？僑委會委員長徐佳青、外交部長林佳龍陪賴清德總統南下見台商，請問，有把正在國會總質詢的卓榮泰放在眼裡嗎？

李彥秀說，過去一段時間，民進黨政治人物與網軍側翼不斷造謠，明年度總預算沒有付委，害社福津貼發不了，結果遭到事實查核中心打臉是錯誤訊息，政治可以競爭，政治可以攻防，但是絕對不能昧於良心造謠抹黑，朝野和解，化解僵局，請民進黨從「說真話」開始。

