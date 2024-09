韓國瑜擬邀立法行政餐敘　卓榮泰期待：國家之前人民最大

總預算遭國民黨團、民眾黨團兩黨封殺,行政院長卓榮泰27日則說已和立法院長韓國瑜喝過「溫暖的咖啡」,更傳出韓下週擬請卓及三黨幹部吃「和解飯」。不過,國民黨立委林沛祥不看好結果,他認為,民進黨過去態度仍非常強硬,「my way or the highway」,他擔心韓國瑜被「衝康」,協商時恐有很多側翼網軍在抨擊抹黑韓。