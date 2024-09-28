韓國瑜擬邀立法行政餐敘　卓榮泰期待：國家之前人民最大

記者陳家祥／台北報導

114年總預算案遭國民黨、民眾黨聯手擋下，傳出立法院長韓國瑜將邀集朝野三黨團的三長、行政院三長餐敘化解僵局。卓榮泰今（28日）表示，韓院長非常苦心，「我想他的想法、計畫一定會落實」，立法院、行政院兩院有很好的發展，就是共同在國家之前，不再分朝小野大，人民最大，為人民、福國利民來努力，「我很樂意、我很歡迎，也很期待」。

本會期的立法院進入預算會期，但20日開議時，藍白立委以原民會未編足禁伐補償預算為由，聯手將總預算案退回程委會。接著在24日，再以人數優勢於程序委員會，封殺總預算案排入27日院會議程。

針對政府總預算卡關一事，卓榮泰28日上午赴花蓮視察邊坡搶修工程進度時說，願意善盡各種方法，也認為立法院朝野黨團合作，是國會最好的結果，立法、行政兩院合作，是國家必要的結果，「所以我很歡迎、也期待，都能夠有正向的發展，韓院長非常苦心，我想他的想法、計畫一定會落實」。

卓榮泰指出，立法院、行政院兩院有很好的發展，就是共同在國家之前，不再分朝小野大，人民最大，為人民、福國利民來努力，「不再分朝小野大，人民最大，我很樂意、我很歡迎，也很期待」。

▲行政院長卓榮泰28日上午赴花蓮視察邊坡搶修工程進度。（圖／行政院提供）