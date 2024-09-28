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陸女大生被偷6000元！校長自掏腰包補貼：別對學校寒心

▲▼陸女大生被偷6000元！校長自掏腰包補貼：別對學校寒心。（圖／翻攝微博）

▲校長自掏腰包，補貼學生損失。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

西安外國語大學一名女學生的錢包日前失竊，損失了1500元人民幣（約6400元新台幣），該校校長得知此事後，主動自掏腰包，補貼了女學生1500元，令女學生非常感動，校長也因此在網路上被網友們大讚。

根據《紅星新聞》報導，女學生22日發現自己錢包內的1500元被偷，仔細回想以後，確定是在18日於學校的教學樓B區被人偷竊，同時，女學生也發現，同班還有兩名同學也被偷了錢。

▲▼陸女大生被偷6000元！校長自掏腰包補貼：別對學校寒心。（圖／翻攝微博）

女學生到派出所報案後，警方建議她回學校查看監視器，但卻被告知只有「智慧教室」內有監視器，事發的教室裡面並沒有安裝，「我覺得很奇怪，因為教室裡面明明就可以看到監視器的鏡頭，於是只好請求查看走廊的監視器。」

更扯的是，學校的保衛處、監控室竟然直接告知女學生，走廊的監視器沒有實際作用。女學生於是向校長寫了一封信，建議校方盡快恢復監視器的功能，明確監控部門的職責，不要只會對學生的問題踢皮球。

▲▼陸女大生被偷6000元！校長自掏腰包補貼：別對學校寒心。（圖／翻攝微博）

令人意外的是，校長收到信之後，竟然親自來到當事女學生的教室，向女學生解釋情況，並墊付了女學生被偷的1500元。女學生說，她當下很意外，也很感動，因為她不認為這是校長的責任，「丟失錢財是我自己的問題，在校長提出彌補我的損失時，我表示了拒絕，但校長不希望我因為這件事情對學校寒心。」

女學生還說，「當時是課前，讓校長滿教室追著我給錢也很不雅，所以我選擇收下，因為當時腦子已經完全宕機，我不知道要怎麼繼續拒絕。」

事後，西安外國語大學表示，校方正在處理此事，後續會加強相關措施。

根據公開資料，西安外國語大學校長吳耀武現年48歲，今年6月才上任，是英語翻譯、英語教學方面的專家。

▼西安外國語大學校長吳耀武。（圖／翻攝微博）

▲▼陸女大生被偷6000元！校長自掏腰包補貼：別對學校寒心。（圖／翻攝微博）

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