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南投縣教師節表揚大會360人獲獎　許淑華：感謝老師無私奉獻

▲教育部師鐸獎得主暨秀林國小校長楊清豐（左）等3位師鐸獎教育人員，再獲南投縣教師節表揚大會表揚。（圖／南投縣政府提供）

▲教育部師鐸獎得主暨秀林國小校長楊清豐（左）等3位師鐸獎教育人員，再獲南投縣教師節表揚大會表揚。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

本周六就是教師節，南投縣政府今年表揚360位優秀教師，其中包含教育部師鐸獎得主楊清豐等3名師鐸獎教師、教育部杏壇芬芳獎個人獎得主劉莉莉；縣長許淑華表示，感謝老師的無私奉獻及教育人員的用心付出，並肯定所有教育人員的貢獻及努力，祝福所有老師教師節快樂。

南投縣「113年度教師節表揚大會」24日舉行，許淑華親自頒獎勉勵獲獎教師：除3名師鐸獎和1名杏壇芬芳獎得主，還表揚資深優良教師（10年72名、20年157名、30年91名、40年7名）、特殊優良教師14名、優良特殊教育人員7名及私立短期補習班的優良教師8名；縣議員吳國昌、王秋淑、黃世芳，立委馬文君執行長楊樹煌、游顥副主任袁國盛，縣府教育處長王淑玲也都到場致意。

縣府指出，榮獲教育部師鐸獎的楊清豐為秀林國小校長，充滿服務熱情與活力、校務經營用心耕耘，帶領學校教師在增能方面有長足的進步，也率領學校獲跨領域美感計畫美感卓越及揚帆獎、藝術教育奉獻獎、音樂比賽特優等榮譽肯定，深受學生、教師、家長及社區民眾的愛戴與高度肯定；草屯國中老師劉莉莉則在自己工作崗位上盡心盡力，獲教育部國教署「杏壇芬芳獎」的肯定，讓全國看見南投老師的熱情與用心。

▲南投縣教師節表揚大會，360名優秀教師獲獎。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣教師節表揚大會，360名優秀教師獲獎。（圖／南投縣政府提供）

獲教育部40年資深優良教師的北投國小校長陳文燦、桃源國小校長黃文生、新興國小校長周進科、和平國小校長吳雨錫、過溪國小校長林惠星、新街國小校長陳景元及太平國小校長尤長盈，皆數十年如一日的堅守崗位、奉獻於教育，發揮教育愛精神令人敬佩。

私立明冠文理短期補習班老師陳茂盛獲選為補習班優良教師，他多年來針對班內經濟弱勢與學習程度較弱的學生，付出更多的心力與時間、不遺餘力加強個別輔導；他說，補教事業不僅是利益取向的選擇，更多是可幫助孩子上進、用學習改變人生，達到自己當初進入補教業的目的，完成自我實現。

平和國小老師黃擒斌獲選為今年的「優良特殊教育人員」，他不僅對特教生用心的付出，除親自設計教具，讓特教學生有更多元的學習方式，並引導學生參加美術、體育等比賽，提升孩子的自信心；黃擒斌表示，希望讓特殊的孩子看見自己的能力，相信一定能適性揚才，展現光芒。

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