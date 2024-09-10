　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中特斯拉「拔槍哥」慘了！貪380元惡搞鄰車　竊電判拘10天

▲▼特斯拉充電充到一半，被另一部特斯拉的車主拔槍充電。（圖／翻攝自Facebook／TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群）

▲台中南屯去年傳出一名李男偷拔除正在充電的充電槍。（圖／翻攝自Facebook／TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群）

記者許權毅／台中報導

台中市一名李男去年將特斯拉停在南屯區一處停車場，停入一般停車格後，見隔壁專用格內有特斯拉正在充電，竟三度度硬拔充電槍幫自己充電，變成「你付錢我充電」，引起軒然大波。全案日前宣判，李男被依竊取電能罪判處拘役10天，可易科罰金，並未收380元犯罪所得。換句話說，李男不但沒省到錢，還要付出10380元代價。

判決書指出，李男去年7月駕駛特斯拉進入南屯區嶺東南路與春安二街的馬祖停車場，將車輛停放在一般停車格內，他見到電動汽車專用停車格內，有一輛黑色特斯拉正在充電，先是拔除對方正在充電的充電槍，插入自己車子，充電10分鐘後，再把充電槍插回該車，過了4分鐘後，又將充電槍插進自車。

▲李男拔充電槍的過程，都被「哨兵模式」錄下。（圖／翻攝自Facebook／TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群）

直到當晚23時許，另名電動車車主林男看見李男違規，直接將充電槍拔下，替自己充電。李男在隔日凌晨4時許跑去停車場，見充電槍被拔下，又再次拔除林男充電槍，替自己充電。林男當時氣憤在臉書發文，認為李男是竊盜，案件還引起中市府發文譴責。

李男犯案後否認竊盜或詐欺，還認為「是對方先拔我的槍我才拔的」。不過，判決書寫下，法官認為李男確實有意規避停放專用停車格充電繳費義務，有竊取電能之故意，且李男說詞明顯是卸責之詞，不足採信。

全案依照竊取電能罪，判處李男拘役10日，可以1日1千元易科罰金，追徵、沒收未扣案犯罪所得380元，全案可上訴。

ET快訊
快訊／江蕙證實罹癌化療！
快訊／台中20多歲男10樓墜落　撞上人行道機車
日本27歲政壇美女　墜樓死亡
快訊／運將女網紅離世　得年28歲
快訊／柯文哲穿黃衣！　提訊畫面曝光
質疑新竹馬偕兒醫容積暴增　陳智菡：司法碰到柯文哲就轉彎？
台中詐團撈上億！逃屋頂「邊跑邊掉千元鈔」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中20多歲男10樓墜落！撞上人行道機車　命危搶救中

陸男駕快艇闖淡水河求輕判　「手繪對岸軍事情資」要給國安局

2年吃10次霸王餐！這次狂點「定食+蓋飯」10道　恐入監吃牢飯

快訊／輪到柯文哲了！收押第6天首提訊　檢追查「小沈1500」金流

北市婦擅闖鄰宅閒逛　被罵沒禮貌挨告...二審逆轉判無罪理由曝

台中特斯拉「拔槍哥」慘了！貪380元惡搞鄰車　竊電判拘10天

三重海砂屋陽台崩塌！6樓加蓋釀禍　4樓女租客遭水泥塊砸中

巡邏車左轉竟不禮讓！行人嚇得跳開　警最高挨罰6000+行政處分

誆「台灣神皂」治百病！騙富婆千萬　7年吸金近6億...負責人收押

國3貨櫃車失控翻覆「駕駛慘死」　肇事原因曝：又是酒駕釀禍

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！2歲童遺體打撈上岸　母崩潰跪地痛哭

摩羯颱風襲越南釀大橋崩垮　車輛墜河瞬間曝...13人失蹤

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」　表情瞬間變了！尷尬畫面掀議

陳喬恩辦婚禮炸明道　紅包金額...「她不缺錢」

館長挺柯高喊3次「賴清德放人」　小草集結！黃國昌：相信柯感受到了

快訊／台中20多歲男10樓墜落！撞上人行道機車　命危搶救中

陸男駕快艇闖淡水河求輕判　「手繪對岸軍事情資」要給國安局

2年吃10次霸王餐！這次狂點「定食+蓋飯」10道　恐入監吃牢飯

快訊／輪到柯文哲了！收押第6天首提訊　檢追查「小沈1500」金流

北市婦擅闖鄰宅閒逛　被罵沒禮貌挨告...二審逆轉判無罪理由曝

台中特斯拉「拔槍哥」慘了！貪380元惡搞鄰車　竊電判拘10天

三重海砂屋陽台崩塌！6樓加蓋釀禍　4樓女租客遭水泥塊砸中

巡邏車左轉竟不禮讓！行人嚇得跳開　警最高挨罰6000+行政處分

誆「台灣神皂」治百病！騙富婆千萬　7年吸金近6億...負責人收押

國3貨櫃車失控翻覆「駕駛慘死」　肇事原因曝：又是酒駕釀禍

大聯盟公布MVP模擬票選　大谷翔平連續4個月穩居國聯榜首

碳費拚10月底預告　彭啓明：優惠費率估每噸100元

快訊／盧秀燕罕見休長假！中市府回應：個人因素請假6天

快訊／江蕙證實罹癌化療！　10月開唱喊話市長：我沒忘記約定

國安局水電費增16%！　藍委諷：花納稅錢吹冷氣卻只會認知作戰

台北白晝之夜11／2下午2點就登場　凌晨2點結束「降低大安區衝擊」

快訊／台中20多歲男10樓墜落！撞上人行道機車　命危搶救中

邀72男性侵妻　法翁竟嗆「都是老婆的錯」：誰叫她不玩換妻

鄱陽湖水位跌破12公尺進入「枯水期」　鳥類變多首現國寶級「白鸛」

iPhone16預約開跑三大電信出招　限時填問券送手機、購物金大放送

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

社會熱門新聞

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

國3和美段小車遭大車夾成鐵餅　駕駛生死不明

國3白車遭2大車「夾殺」駕駛不治！

工程師IG自介「酒精補給隊長」　父心碎：在家完全不喝

即／新北後備旅打靶出意外！營長「誤觸板機」中彈送醫

快訊／國道16車追撞　成立緊急應變小組

即／國3通霄段砂石車衝撞大貨車、拖吊車　2人死亡

快訊／國3北16車連環撞　現場慘況曝光

大學生打工只領500　結果變惡夢遭罰10萬

即／國3嚴重車禍！大貨車翻覆變形

即／柯文哲收押第6天首提訊　檢追查1500金流

國3轎車遭夾撞！扁到看不出車型　駕駛命危搶救中

柯文哲涉兩罪　律師：「他」可能是阿北的貴人

更多熱門

相關新聞

台中BMW猛撞大貨車恐怖車禍

台中BMW猛撞大貨車恐怖車禍

台中市豐原區豐勢路今（10）早5時許發生一起嚴重車禍，一名林男駕駛BMW休旅車，沿著豐勢路二段直行，疑似因恍神，追撞上由包男所駕駛的大貨車，導致林男車輛嚴重受損，整輛車車門掉落，左側車身嚴重扭曲，幾乎看不出原貌。

遊覽車被破窗！年輕嫌：路過砸到

遊覽車被破窗！年輕嫌：路過砸到

即／美股三大指數高開　 台積電ADR漲超3%

即／美股三大指數高開　 台積電ADR漲超3%

爭取室內自由車館　江啟臣會勘牛埔仔運動公園

爭取室內自由車館　江啟臣會勘牛埔仔運動公園

豐原車站人行道變機車海　警開292張罰單

豐原車站人行道變機車海　警開292張罰單

關鍵字：

台中特斯拉拔槍竊電偷竊竊取

讀者迴響

熱門新聞

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」

陸上億網紅小楊哥爆劈腿！正宮怒送小三坐牢

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

快訊／iPhone 16全系列價格出爐

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

國3和美段小車遭大車夾成鐵餅　駕駛生死不明

劉德華演唱會出意外！　傷勢曝光

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑

國3白車遭2大車「夾殺」駕駛不治！

熬夜看蘋果發表會！果粉2原因嘆：iPhone 16根本悲劇

即／「史上最大」全金屬Apple Watch 10

史上最強螢幕iPhone 16被酸相機發表會

獨／競國台灣廠今年底關閉

3姊妹繼承1枚硬幣　價值竟飆1600萬

工程師IG自介「酒精補給隊長」　父心碎：在家完全不喝

更多

最夯影音

更多

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面