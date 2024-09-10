台中特斯拉「拔槍哥」慘了！貪380元惡搞鄰車　竊電判拘10天

▲台中南屯去年傳出一名李男偷拔除正在充電的充電槍。（圖／翻攝自Facebook／TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群）



記者許權毅／台中報導

台中市一名李男去年將特斯拉停在南屯區一處停車場，停入一般停車格後，見隔壁專用格內有特斯拉正在充電，竟三度度硬拔充電槍幫自己充電，變成「你付錢我充電」，引起軒然大波。全案日前宣判，李男被依竊取電能罪判處拘役10天，可易科罰金，並未收380元犯罪所得。換句話說，李男不但沒省到錢，還要付出10380元代價。

判決書指出，李男去年7月駕駛特斯拉進入南屯區嶺東南路與春安二街的馬祖停車場，將車輛停放在一般停車格內，他見到電動汽車專用停車格內，有一輛黑色特斯拉正在充電，先是拔除對方正在充電的充電槍，插入自己車子，充電10分鐘後，再把充電槍插回該車，過了4分鐘後，又將充電槍插進自車。

▲李男拔充電槍的過程，都被「哨兵模式」錄下。（圖／翻攝自Facebook／TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群）



直到當晚23時許，另名電動車車主林男看見李男違規，直接將充電槍拔下，替自己充電。李男在隔日凌晨4時許跑去停車場，見充電槍被拔下，又再次拔除林男充電槍，替自己充電。林男當時氣憤在臉書發文，認為李男是竊盜，案件還引起中市府發文譴責。

李男犯案後否認竊盜或詐欺，還認為「是對方先拔我的槍我才拔的」。不過，判決書寫下，法官認為李男確實有意規避停放專用停車格充電繳費義務，有竊取電能之故意，且李男說詞明顯是卸責之詞，不足採信。

全案依照竊取電能罪，判處李男拘役10日，可以1日1千元易科罰金，追徵、沒收未扣案犯罪所得380元，全案可上訴。