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超思蛋全靠「1個人」一條龍進口　農業部副司長遭約談

▲▼超思蛋圖利案，亮采公司王朝輝。（圖／記者劉昌松攝）

▲亮采公司法人股東負責人王朝輝涉嫌超思蛋弊案，24日晚間被調查局移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

農業部、中央畜產會去年專案補助業者進口雞蛋，爆發超思公司無照偷跑、重複申請補助款等弊端，台北地檢署24日依圖利等罪嫌，搜索並約談農業部副司長陳中興，以及超思負責人秦語喬等人。至於被監察院點名，在全案中1人分飾3角，以一條龍方式處理雞蛋進口的秦語喬女兒吳諭非，因人在日本而未到案。

據了解，遭約談的涉案嫌疑人陳中興，是因在超思案期間擔任畜產會執行長，他和直接處理雞蛋採購業務的畜產會家禽組長龔榮太、吳姓專員共3人，均涉及圖利罪，超思負責人秦語喬以及亮采生物科技公司負責人林宜龍、王朝輝與公司職員共5人，則是涉嫌加重詐欺等罪。

根據監察院調查報告，2021年農曆春節期間，國內因禽流感疫情造成雞蛋短暫供應不足，農業部在2022年及2023年補助中央畜產會，辦理雞蛋緊急調度及產銷調節相關計畫，到了2023年1、2月間，因國內連續低溫與早晚溫差大，雞隻生理狀況緊迫，蛋雞大量減少，再次辦理緊急調度。

由於畜產會海外買蛋的經驗，只有2019年間透過日方代理商吳諭非協助採購，因此2022年緊急採購需求時，也是透過吳諭非牽線，與亮采生物科技公司簽約進口日本雞蛋，到了下半年，亮采不再接受委託，畜產會改以「現貨購買」模式，向超思公司採購16批、2500萬顆日本雞蛋。

但是超思先在2022年8月與畜產會簽署「履約情形確認書」，等到9月才登記設立公司，且登記負責人秦語喬是吳諭非的母親，監察委員約詢農業部官員與畜產會職員認為，這幾年來，其實都是吳諭非1個人身兼公司代表、日方代理商及超思公司(貿易進口商)等3角色，以一條龍方式辦理日本雞蛋進口作業。

監察院糾正指出，畜產會有包括未先取得報價、僅靠電話聯繫、未實際到場驗收等採購缺失，農業部也難辭督管不力之咎。另外，亮采公司在承辦進口雞蛋業務時，在海關申報「到岸價格」只計入雞蛋費用，漏未計入日本內陸製造費用等交易價格，導致畜產會支付款項看來是「到岸價格」的2倍，其中是否有廠商涉及逃漏關稅等規定，移送檢調單位釐清。

而在2023年間，農業部在美國、澳洲、日本之外，陸續開放泰國、菲律賓、馬來西亞、土耳其、巴西等國雞蛋專案進口，卻疏於審核，讓超思用相同憑證申請補助，且未掌握國內雞蛋產量已逐漸回穩，導致當年9月累計5429萬餘顆雞蛋逾期，耗費冷凍、銷毀費用9130萬元。

相關進口蛋爭議在2023年爆發後，在野立委先後告發農業部前部長陳吉仲等人涉嫌貪瀆等罪，台北地檢署分案調查後，24日由檢察官唐仲慶指揮調查局台北市調處，兵分14路搜索農業部、中央畜產會等地點，並約談8名疑似涉嫌犯罪的官商到案，全案朝公務員圖利、業者加重詐欺等方向偵辦。

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