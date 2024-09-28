準山陀兒颱風今將生成　颱風假可能全台達標

▲準「山陀兒」潛勢路徑，不確定性（紅圈）籠罩全台。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

熱帶性低氣壓TD22預計最快今天就會增強為颱風「山陀兒」(Krathon)，下週二（1日）、三（2日）最靠近台灣。依目前預測路徑來看，暴風圈不確定性籠罩全台，可能全台都會納入陸警範圍，依照颱風假標準來看，可能全台都會達標。

中央氣象署預報員張承傳表示，熱帶性低氣壓TD22預計最快今天就會增強為颱風「山陀兒」(Krathon)，從28日2時的潛勢路徑圖來看，TD22預測路徑偏西往台灣東部靠近，目前前進速度稍微停滯，預計在週一會開始加速，到菲律賓北方海面後V型迴轉、貼著台灣東部北上。

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▲TD22暴風到達時間及機率。（圖／中央氣象署）

張承傳透露，TD22若生成颱風山陀兒，接近台灣時強度將會達到中颱，全台都有可能被列入警報範圍。依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第4條規定，颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時，就得發布停止上班及上課。

中度颱風標準為12-15級風，平均風速為42.6-50.9m／s，若以目前預估路徑強度來看，全台可能都有達到颱風假標準，不過實際狀況仍需視風雨預測及各縣市而定。