輕颱山陀兒「暴風侵襲機率」全島破8成！1地衝95％　雨最猛時間曝

▲輕颱「山陀兒」預估路徑。（圖／氣象署，下同）

記者閔文昱／綜合報導

今年第18號颱風「山陀兒」今（28日）上午8點生成。中央氣象署表示，山陀兒未來有進一步增強為中度颱風的趨勢，30日逐漸朝台灣方向緩慢接近，台灣開始會受其外圍環流影響，10月1日、2日是影響台灣最明顯的時候。氣象署也在今日下午2點公布「120小時颱風暴風侵襲機率」，數據顯示，台灣本島的侵襲機率高達80%以上，其中蘭嶼地區甚至達95%。

根據氣象署資訊，山陀兒今天下午2時中心位置在北緯 18.4 度，東經 125.3 度，即鵝鑾鼻東南方630公里海面上，以每小時4公里速度，緩慢向西南西進行；中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒 28 公尺，七級風平均暴風半徑 80 公里。

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▲氣象署28日下午2點公布山陀兒暴風侵襲機率。

氣象署稍早也公布的120小時颱風暴風侵襲機率，數據顯示，台灣本島各縣市侵襲機率均超過82%，其中恆春地區最高，達94%。離島部分，蘭嶼的侵襲機率最高，達95%，綠島則為93%。而連江、金門、澎湖地區的侵襲機率則未超過70%。

氣象署提醒，山陀兒因目前所處環境有利，未來有進一步增強為中度颱風的趨勢，30日逐漸朝台灣方向緩慢接近，屆時台灣受颱風外圍環流影響，風雨逐漸增大，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、南部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

到了10月1日（周二）至10月2日（周三），是颱風影響台灣最明顯的時候，受颱風及其外圍環流影響，北部、東半部地區、恆春半島及中部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其東半部地區及北部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部山區亦有局部大雨發生的機率。

氣象署預估，10月3日（周四）颱風逐漸北上遠離，不過仍受颱風外圍環流影響，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨勢發生的機率，東部、東南部及南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，周四晚上開始北部及東北部天氣稍轉涼，夜晚低溫約21至22度。

▼未來降雨趨勢。

