千人修台大預備課程「逾5成通過」拿學分　台師大明年加開英文課

▲台大數理預備課程試辦計畫，今年三門課通過率都超過5成，微積分更高達8成。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台大從去年暑假首次開辦數理預備課程試辦計畫。今年暑假同樣開設微積分、普通物理與化學等三門課，台大表示，今年報名數和去年差不多，並首度開放境外學生修課，三門課通過率都超過5成，微積分更高達8成。台師大預計明年將首度加入試辦計畫，並開設「基礎英語」課程，通過學習評量測驗者可拿1學分。

根據台大統計，今年報名數理預備課程人數和去年差不多，全都超過1千名，其中今年更首度開放境外學生修課。台大表示，包括台大的海外盟校，像是馬來西亞華文獨立中學，讓有意願就讀台大或已經錄取台大的境外生透過線上修課，且影片內容透過AI程式翻成英文字幕，讓外籍生可透過英文字幕學習，整體成效不錯。

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預備課程在日前結束，並在9月21日舉行實體測驗。台大指出，由於實體考試必須到現場應考，故絕大多數都是台大學生，今年微積分、普通物理、普通化學各有254人、137人、131人到考，通過率則是微積分79.53%、普通物理51.09%、化學58.78%，整體通過率是高於去年，通過測驗的台大學生可獲得1學分。

由於108課綱新生進入大學，陸續傳出不少頂大學生基礎學科成績有弱化狀況。為協助即將入學的大學新鮮人充實大學數理先備知識，台大從去年暑假開始推出數理預備課程（NTU Pre-U），今年同樣提供「微積分、普通物理學、普通化學」等3門線上預備課程，以台大NTU COOL平台進行非同步線上教學，不論是否為台大學生都可修讀。

此外，同屬於台大系統的台師大日前透露，明年暑假將加入台大預備課程，提供「基礎英文」課程。台大表示，不排除這樣的合作機會，因為台師大是培育師資的傳統名校，預備課程都是提前錄製並放到線上，透過平台進行非同步線上教學，修完課並通過學習評量測驗者，台大或台師大學生，除可取得電子版修課合格證明外，也可各獲得1學分。

▲台師大明年擬加入台大預備課程計畫，開設「基礎英語」課程。（圖／記者許敏溶攝）