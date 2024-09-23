台大正妹研究生進軍聯合國！曝「未來行動日高峰會」關鍵角色

▲台大研究生薛宇靜前往紐約參加聯合國「未來行動日」高峰會議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

第79 屆聯合國大會(UNGA)高級別會議週和未來行動高峰會在九月啟動，台灣大學PMBA事業經營碩士研究生薛宇靜，以SDG青年行動者及ASIA SDG Action NGO倡議者身份，受邀前往並參與開幕式。本次會議由聯合國秘書長在紐約聯合國總部召開「未來行動日高峰會」。全球許多國家元首和相關首長、聯合國高級官員、諾貝爾獎得主以及私營部門、民間NGO和193個會員國，共計一千六百多名代表受邀齊聚一堂。

薛宇靜出身高雄，有感於全球暖化及永續重要性，積極參與國際氣候變遷等重要會議。之前六月也剛自德國波恩SB60會議回來。這次的UNGA及11月展開的COP29，她希望透過自身的落實參與，能將聯合國的最新資訊帶回台灣，與NGO團體分享，實踐永續精神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

薛宇靜表示，台灣大學PMBA以這樣的思考與教育行動，讓研究生們以領導視角來學習思索。此外，行動日也特別聚焦全球人類後代。勇於挑戰傳統思維，要求領導者承擔責任，並關注我們的子孫。另外薛宇靜也參與了聯合國框架內最重要的兩場高級別會議，會後她深深感受，目前全球安全危機不斷，烏克蘭戰爭進入第三年，衝突升級、風險不斷增加，人道主義局勢令人擔憂。

▲台大研究生薛宇靜前往紐約參加聯合國「未來行動日」高峰會議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

目前全球在貧窮、教育、消除不平等、SDG行動和化解氣候危機等各領域，需要採取各種具體解決方案。研究生薛宇靜說:「聯合國是尋求多邊解決方案不可或缺的平台」，因此代表PMBA研究小組同學，共同參與行動日活動與國際夥伴一同落實，發揮關鍵作用。讓台灣學生參與、貢獻和推動，並加入聯合國未來SDG與ESG行動。台灣民間與學生青年在學習永續上，參與國際組織及人道活動是至關重要的教育。