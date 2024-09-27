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中國央行啟動「降準0.5個百分點」　央行行長：還可能進一步降準

▲中國人民銀行。（圖／CFP）

▲中國人民銀行。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國人民銀行今（27）日宣布，決定自2024年9月27日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備率的金融機構），本次下調後，金融機構加權平均存款準備率約6.6%。

據《新華社》報導，這是年內第二次降準，預計釋放長期流動性約1兆元（人民幣，下同）。今年首次降準已在2月落地，年內兩度降準共降低金融機構存款準備率1個百分點，共計將提供市場長期流動性約2兆元。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，「26日召開的中共中央政治局會議提出，『要降低存款準備金率』，27日中國人民銀行就宣布，降準0.5個百分點落地，全力推進金融增量政策措施加速落地見效，展現出努力完成全年經濟社會發展目標任務的決心。」

▲▼中國人民銀行行長潘功勝。（圖／CFP）

▲中國人民銀行行長潘功勝。（圖／CFP）

報導指出，從中國人民銀行了解到，此次降準政策落敗後，大型銀行的存款準備率將降至8%，中型銀行將降至6%。農村金融機構在幾年前已執行5%的存款準備率，不在此次調整範疇內。

中國人民銀行行長潘功勝24日宣布降準消息時表示，降準政策實施後，中國存款準備金率還有一定下調空間，年底前根據相關情況，還可能進一步降準0.25個到0.5個百分點。

中國人民銀行表示，中國人民銀行堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控精準性，為中國經濟穩定成長和高品質發展，創造良好的貨幣金融環境。

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