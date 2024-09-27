快訊／中國核潛艦7月下水即沉沒　顧立雄證實：透過多重情監手段掌握

記者杜冠霖／台北報導

美國智庫學者7月底曾依據衛星影像指稱，中國武昌造船廠一艘新造核動力潛艦在河岸下水時沉沒，中國官方當時並未公開，也未回應媒體提問，2個月過去，「華爾街日報」今（27日）引述美國官員的說法證實此事。國防部長顧立雄受訪時則表示，國防部做過一些分析研究，本身也有多重情監手段，對此有所掌握。

▲國防部長顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）



行政院長卓榮泰率各部會首長赴立院備質詢，國防部長顧立雄會前也接受媒體聯訪，媒體詢問，近日有紐澳軍艦通過台海，對此，顧立雄回應，國防部對台海周圍情勢有相關掌握，但循例對此不予評論。

而美方今證實，中國最新型攻擊潛艦今年春天在長江沉沒，對此，顧立雄指出，國防部一方面根據相關的媒體報導，也做過一些分析研究，本身也有多重情監手段，對此有所掌握。

另被問到防衛韌性委員會40萬大軍要聽誰？顧立雄表示，民力部分是根據民防法建置，是民間力量組成、由內政部組成，本身就有相關規定，並由內政部訓練。

至於如何民幫軍？顧回應，作戰韌性部分，一旦情勢嚴峻時，可能會有一些民間物力的徵用，三個主軸：維持政府運作、社會基本民生、必要時支援軍事作戰，按照全動法現行規定，基於同島一命原則，軍民結合，希望民間做相關支持，比方說運送載具、一些阻絕工事。