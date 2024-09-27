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社會 社會焦點 保障人權

背心短褲女騎士闖紅燈！他煞不住撞上　「魚躍龍門」慘噴飛趴在地

記者許宥孺／高雄報導

高雄市仁武區日前發生一起車禍，一名男騎士直行騎到一半，前方突然有女騎士衝出，男騎士閃避不及直接撞上，面部朝地當場噴飛，著地後又痛苦地翻滾一圈。

事故發生在25日下午5點多，仁武分局獲報，八德南路、松藝路口發生車禍，警方到場時，發現兩名騎士身上有擦挫傷，不過兩人都表示自行就醫。

▲▼車禍。（圖／翻攝自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

▲▼女騎士闖紅燈，害慘男騎士噴飛趴地。（圖／翻攝自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

▲▼車禍。（圖／翻攝自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

警方調查，當時26歲許姓女子騎乘機車，先是停在路口待轉格上，又於紅燈時貪快起步往松藝路方姓行駛，導致當時騎乘在八德南路的59歲周姓男騎士剎車不及，雙方發生碰撞。

警方對雙方實施酒測，兩人都沒有酒駕情形。初步瞭解，許女行經路口闖紅燈肇事，違反道路交通管理處罰條例第53條規定，可處新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰，全案詳細肇事原因仍待進一步釐清。

有民眾直擊這起車禍，將行車紀錄器放上YouTube，只見當時許姓女子騎乘機車企圖闖紅燈，不久便傳來機車喇叭長鳴聲、剎車聲響，接著兩車就發生碰撞，許姓女子人車倒地，周姓男子則「魚躍龍門」式的面部朝地噴飛，身體著地後又痛苦地翻滾一圈。待轉區的女騎士直擊這幕後，也嚇地聳起肩膀並拍拍胸口，好在男騎士自行站起，女騎士也無大礙。

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