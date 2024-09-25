快訊／威震董座遭槍擊！藏鏡人四海幫大哥郝廣民遭聲押

▲威震集團前董座吳明達，7月10日在北市大同區天龍三溫暖遭槍擊，槍手帶槍投案後，檢警再追出疑指使者的四海幫大哥郝廣民。（資料圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

威震集團前董座吳明達日前於天龍三溫暖遭槍擊，彭姓槍手第一時間帶槍投案且稱「被吳的小弟收保護費才開槍警告」，但檢警認不單純，積極查緝幕後藏鏡人，昨兵分多路帶回四海幫大哥郝廣民及其宋姓小弟共10人，5人獲交保。今（25日）檢方複訊後認郝男、李犯罪嫌疑重大，向法院聲押禁見。

今年7月10日傍晚5點多，吳明達於大同區天龍三溫暖，正準備離開時，彭姓槍手突衝出，8秒鐘內朝吳及與囊姓司機連開5槍，導致吳手部中槍。事後，彭姓槍手主動前往寧夏派出所投案，複訊後遭收押。

檢警認整起案件不單純，持續追查幕後指使者，本月24日持拘、搜票帶回宋男等人，同時從保險箱查扣950萬現金。據了解，宋男等人均否認熟識郝男，宋、蒲、李、柯男複訊後被依組織犯罪等諭知5至6萬元交保；1名小弟請回。

今（25）日上午，四海幫大哥郝廣民、董男、蔡男、李男共4人被移送士林地檢署，經整數小時複訊後，檢察官認郝男、李男涉犯殺人未遂等罪，犯罪嫌疑重大，向士林地院聲請羈押禁見；董男20萬交保、蔡男10萬交保。