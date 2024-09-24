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製茶師勒昏前女友軟禁　判囚8年定讞！法官讚父明理沒護短

▲採茶工勒昏女友，爸大義滅親報案。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義男子劉紋瑞（中）險勒殺前女友，劉父巧遇被害人得知兒子犯錯，大義滅親護送被害人報警就醫。（資料照／記者翁伊森翻攝，下同）

記者黃哲民／台北報導

嘉義男子劉紋瑞疑心鄧姓前女友另交男友、不跟他復合，去年（2023年）傳訊息嗆聲「我命不要也可以」等語，鄧女仍不讀不回，劉索性變身恐怖情人，酒後夜闖香閨勒昏鄧女帶走軟禁、怕東窗事發不將鄧女送醫，奄奄一息的鄧女堅持生存意志，經劉父護送逃離獲救，劉男到案否認意圖殺人，一、二審均以殺人未遂等罪論處，最高法院駁回上訴，判劉8年徒刑定讞。

劉男於案發前從事製茶代工，和離婚獨自扶養女兒的鄧女交往同居，劉易情緒化、酒後常捶胸自虐，雙方多次爭吵，去年6月劉搬走分手隨即反悔，想挽回但女方不肯，劉跑去鄧家見1名許男走出，以為其中有曖昧，攔住許打一架，經警員到場處理，查明許只是跟鄧談工作。

劉男不死心，傳訊息打電話給鄧女都被不讀不接，同月3日深夜起，劉傳訊息給鄧女嗆聲「都無所謂了，命一條而己，隨便了」、「看懂妳了，祝（注）意了，我命不要也可以」、「妳等著，記住今天是妳讓我瘋起來的，沒用了，我瘋起什麼都不要了」等語，鄧女雖害怕但還是沒回應。

同月11日凌晨0點多，劉男酒後踩踏轎車車頂、爬進鄧女2樓住處，叫醒熟睡的鄧女揚言「敢玩弄我，要給妳死」，剛講完就用預藏電線狠勒鄧女脖子，鄧女掙扎無效、缺氧昏厥，劉見狀鬆手，拔掉鄧女住處監視器電源，將鄧女扛下樓拖進車內，先後載往摩鐵與自家老宅軟禁。

期間鄧女甦醒要求就醫被拒，當天上午9點多在劉男老家趁劉短暫離開空檔，鄧女強撐虛弱腿軟的身體逃到大馬路上，劉父恰巧經過，得知兒子犯下大錯，毫不猶豫護送鄧女去報警。

劉男到案被羈押，辯稱傳訊息說氣話非恐嚇，他坦承用電線對鄧女勒頸但否認意圖殺人，聲稱被鄧女言語激怒失控，但「沒有勒很大力，看她臉色變了就放開」，劉起初聲稱因鄧四肢無力講不出話，所以沒送醫，後改稱鄧意識清醒，還在他車內大吼大叫與翻滾。

法官指鄧女就醫時距離遭勒頸已約10小時，頸部絞勒痕仍十分明顯，臉部清楚可見充血及點狀出血，報案時說話會喘、精神委靡，到醫院放鬆後持續昏睡，怎可能前1秒奄奄一息、下1秒生龍活虎反抗，劉男不僅胡說，更證明他勒住鄧的脖子用力很重、持續時間不短，當下確有殺人意圖。

劉男寫道歉信與手抄20份《心經》給鄧女求情、出庭還掉淚。鄧女心軟，表示本案之前，劉從沒對她動粗，也很善待她跟她女兒，她很傷感劉變了樣，願寬恕劉有改過機會，盼劉了解「感情走不下去、不是都別人的錯」，也希望劉以後好好做人，「不要再騷擾我跟我女兒」。

一審認為劉男自身情緒控管不佳、犯罪手段殘暴，使鄧女蒙受心理創傷，但鄧女沉澱後選擇原諒，加上劉父明理沒護短、開庭旁聽關心兒子，親人支持足以助劉改過，將劉所犯殺人未遂罪判刑7年10月，連同剝奪行動自由罪判刑10月，合併應執行8年4月徒刑，另依恐嚇危害安全罪判刑2月、得易科罰金6萬元。

上訴後，二審查明劉男託父親與鄧女達成和解，鄧女同意對劉男從輕量刑，據此將殺人未遂罪改判7年8月徒刑，連同減為8月徒刑的剝奪行動自由罪，合併應執行8年徒刑，最高院駁回劉男上訴，全案定讞。恐嚇危害安全罪減為拘役50天、得易科罰金5萬元，二審判決後已先定讞。

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