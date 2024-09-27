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駐韓美軍F-16戰鬥機連續3起「起飛墜落」　美空軍公開事故原因

▲▼ 2019年2月24日，美國F-16戰機在印度航空航展進行特技飛行。（圖／CFP）

▲駐韓美軍F-16戰鬥機，光是去年5月至今年1月，就發生3起墜機。（資料照／VCG）

記者羅翊宬／編譯

駐韓美軍F-16戰鬥機從去年5月至今年1月，在短短的8個月內發生3次的墜機事故，其中去年12月時戰鬥機直接墜入西海（黃海），儘管飛行員跳機逃生而未因此傷亡，但整架戰鬥機已經損壞至無法復原。如今，相關的檢討報告出爐，認為事發原因與慣性導航系統故障有關。

根據《韓聯社》，位於全北特別自治道（全羅北道）群山市的駐韓美軍空軍基地，一架F-16戰鬥機去年12月11日從基地起飛後，在稷島附近的西海（黃海）墜落，飛行員則成功逃生。如今，位於南韓京畿道平澤市烏山空軍基地的美軍「第七航空隊」透過官網證實，去年在西海上墜機的F-16，其實與GPS「慣性導航系統」故障有關。

美國太平洋空軍司令部第七航空隊表示，「當時受到惡劣天候影響，（飛行員）為了完整操縱飛機，必須倚靠飛行裝備。若是慣性導航系統（INS）沒有發生故障，就能事前預防事故發生。在起飛13分鐘時，必須在烏雲密佈下通過，隨著飛行與導航系統故障，導致其提供與其他機器相反的資訊，造成飛行員喪失空間方向感，是事故的主要原因。」

為了能夠避開厚重的雲層，飛行員降低F-16的飛行高度，期間喪失方向感，最後決定在高空530公尺處跳機逃生，而戰鬥機則是墜落在西海（黃海）海面，儘管飛行員並未因此傷亡，但整架戰鬥機卻完全損壞。

據悉，駐韓美軍的F-16戰鬥機從去年5月至今年1月，短短8個月來便發生3次飛行訓練時的墜機事故。包括去年5月6日在京畿道平澤市某農地附近墜機、去年12月11日在全北群山市墜機，以及今年1月31日在忠清南道瑞山市外海墜機。

其中，對於去年5月的墜機事故，美軍第七航空隊歸因為機體發生部分停電、氣象條件等；至於今年1月的墜機事故，仍在詳細調查中。

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