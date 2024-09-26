桃園男大雨中騎車跌倒「路人以為酒駕」　原來是血糖過低

▲黃姓男子騎車外出買晚餐，因血糖過低連人帶車摔倒，暖警救護後還幫忙撐傘不被大雨淋濕。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龍潭區一名獨居的7旬黃姓男傍晚騎乘電動自行車外出於家附近購買晚餐，行經龍潭區中興路段時，因血糖過低四肢無力連人帶車摔倒於大馬路中，路人報警以為是泥醉路倒，經員警趨前檢視才發現黃男疑因血糖過低，手腳突然無力導致跌倒，隨即通報消防救護人員到場協助送醫，所幸僅身體多處擦挫傷並無大礙。

▲所幸經消防救護人員止血包紮後並無大礙。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭警分局中興派出所警員邱春松、鄧雅文等2員，於25日傍晚18時許執行巡邏勤務，接獲民眾報案，指有一名男子疑似酒駕泥醉躺在路中需要協助，警方到場後立即下車趨前關心，才發現男子是因為騎乘電動自行車時疑似血糖過低，且大雨導致視線模糊，連人帶車摔倒於路中，加上年邁無力自行爬起，警方惟恐發生二次傷害，立即小心翼翼的將男子攙扶至路邊初步檢視傷勢，並通報消防救護人員到場協助，暖心的警員鄧雅文立即向附近住户借椅子讓男子坐著，並撐傘不被大雨淋濕。後續經由消防救護人員初步止血包紮，並送往附近醫院診治。

事後黃男表示獨居外出買晚餐時，不一會兒就突然發生暈眩、手腳無法出力而連人帶車摔倒於大雨中。幸好有警方的協助。龍潭分局分局長鄭文銘提醒，近來連日多豪雨導致地面濕滑，民眾外出時務必留意安全，如遇突發緊急狀況，可以立即撥打119請救護車前往協助。