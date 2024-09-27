全紅嬋歸隊！認真跑步照曝光　「立定跳高1m」展現穩定彈跳力

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋近日結束假期，與廣東邁合村的家人們一一告別後，已收心歸隊訓練了。有網友曬出訓練中心的操場照，全紅嬋認真跑步的模樣，不禁讓眾人大讚，「全妹真的好自律！」

▲▼全紅嬋跑步訓練畫面。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，全紅嬋在巴黎奧運奪得2金後，時隔兩年多終於回到老家邁合村，並展開休假期。有村民透露，全紅嬋即使在休假期間，仍維持每天早上六點晨跑的習慣，「那時候村裡的路上都沒人，她的妹妹也跟著一起跑，沒有一天耽擱，都很準時。」

▲▼全紅嬋休假時晨跑。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋的跑步照曝光後，不少粉絲直呼，「全紅嬋跑步訓練，這跑姿，這長腿，運動天賦真好」、「全紅嬋跑步的樣子好美啊！不就是青春運動電影女主角嗎」、「但不得不說，全紅嬋的體力是這樣一日又一日訓練出來的吧」。

全紅嬋「重訓、捲腹、立定跳高1公尺」等訓練的畫面也被網友曝光。在立定跳高訓練中，只見全紅嬋一次次地跳上箱子，每一跳動作都如複製貼上般，穩定的腿部爆發力和驚人的彈跳力，也讓不少人驚呼，「奧運冠軍的背後都是一遍遍的訓練。」

▲全紅嬋立定跳高。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋也曾在社群平台上公開自己的訓練單，每天一定會做三組動作，一是蹲腿，每組12個要做4組；二是倒立，主要訓練上肢力量，也是水花消失術的關鍵，1組1分鐘，要做3組；三是3組20個快速腰腹，訓練核心。

▲樊振東跑步訓練。（圖／翻攝自微博，上同）

除了跳水隊歸隊訓練外，桌球隊也已經歸隊訓練中。全紅嬋的好友「東哥」樊振東也被網友拍到跑步訓練中，氣喘如牛的樣子，各種表情包讓粉絲笑稱，「東哥：我小時候訓練桌球時，沒人跟我說還要會跑步啊！」