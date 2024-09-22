　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋連假結束「歸隊了」　爺爺含淚和她告別

文／香港01

9月20日，大陸奧運跳水金牌全紅嬋假期結束準備離開廣東湛江的家鄉歸隊，臨行前爺爺依依不捨和全紅嬋告別，在車旁前低聲囑咐她，爺爺忍不住熱淚盈眶，場面動人。此外亦有不少村民夾道送別。

今年17歲的全紅嬋在巴黎奧運拿了兩面金牌，分別是跳水女子個人10米高台以及女子雙人10米高台，她也一躍成為中國最紅的少女，時隔兩年全紅嬋在9月12日回到老家湛江市麻章鎮邁合村，全紅嬋拿出大疊現金給嫲嫲，更向支持者發西瓜，但假期僅有短短一週多，她即歸隊訓練，20日晚間全紅嬋就已經抵達北京。

▼全紅嬋上車準備離開，爺爺含淚告別。（圖／翻攝微博）

▲▼全紅嬋連假結束「歸隊了」　爺爺含淚和她告別。（圖／翻攝微博）

值得關注的是，全紅嬋此次回家休息，卻被不少遊客打擾，家門口日夜有許多人聚集，邁合村村支書表示，他們已經加強維持秩序，並儘量不讓遊客打擾村民休息。同時，他也呼籲遊客減少前往邁合村。

9月17日，中秋節全紅嬋父親在家門切200斤月餅分發給聚集在家門口的遊客：「祝大家家庭幸福，團團圓圓！」不少網民稱讚全紅嬋一家人都十分善良，但希望遊客不要再打擾他們的生活。

許多網民十分心疼全紅嬋此次回家沒有能好好休息，網友表示「難得回去和家人團聚，天天360度盯著人家生活，煩死了」、「唉 一歸隊再回來又遙遙無期了，能理解爺爺的心情！」

▲▼全紅嬋連假結束「歸隊了」　爺爺含淚和她告別。（圖／翻攝微博）

▲▼全紅嬋連假結束「歸隊了」　爺爺含淚和她告別。（圖／翻攝微博）

ET快訊
不是內灣老街！　「新竹最強景點」狂吸228萬人
低調交往2年！李鐘碩現身IU演唱會　口罩、帽子遮緊緊
快訊／高雄茄萣國中失火！　學務處燒起來
陳喬恩9張高清婚紗照曝光！
快訊／暴雨炸裂！新北、桃園市　7地淹水警戒
高雄五星酒店慘成「水濂洞」　吃buffet變流水席
iPhone 16「全新功能」變巨雷　一票怒：容易摔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美國攝影大師赴北京演講　不滿「台下都在玩手機」當場走人！

全紅嬋連假結束「歸隊了」　爺爺含淚和她告別

50萬分之一機率！1歲男童腹部莫名腫脹　檢查後竟是「小寶寶」

中國國務院前官員籲：舉債45兆刺激經濟

狂踢前座還罵人「大陸妹」　恐怖夫婦被國泰航空「終生禁搭」

兩岸直播賣好酒破千萬！　「920就愛你」電商購物節登場

小學數學考體溫紀錄圖！這答案被扣分　醫看完怒了：把分數還給他

比基尼網紅控救生員「男凝」狂看屁股！　釣出一票網友糟糕經歷

13歲少女日喝1杯奶茶牙爛光！媽稱「選3分糖不甜」　醫揭恐怖真相

「常說4句話」可能是失智症前兆　醫生解釋背後原因

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

劉芒消失9個月結婚了！大咖YTR都在　被狂讚身材自虧「我愛修圖XD」

陸大貓熊丁丁被關門夾手　狂追撲倒飼養員遊客尖叫

正妹沒發現手機連藍牙喇叭！　播男友語音訊息全被聽光XD

貪吃柯基看爸用零食變魔術 下秒見2手攤開全空超傻眼！

美國攝影大師赴北京演講　不滿「台下都在玩手機」當場走人！

全紅嬋連假結束「歸隊了」　爺爺含淚和她告別

50萬分之一機率！1歲男童腹部莫名腫脹　檢查後竟是「小寶寶」

中國國務院前官員籲：舉債45兆刺激經濟

狂踢前座還罵人「大陸妹」　恐怖夫婦被國泰航空「終生禁搭」

兩岸直播賣好酒破千萬！　「920就愛你」電商購物節登場

小學數學考體溫紀錄圖！這答案被扣分　醫看完怒了：把分數還給他

比基尼網紅控救生員「男凝」狂看屁股！　釣出一票網友糟糕經歷

13歲少女日喝1杯奶茶牙爛光！媽稱「選3分糖不甜」　醫揭恐怖真相

「常說4句話」可能是失智症前兆　醫生解釋背後原因

小彤老師罹癌8次化療「白血球過低」反覆高燒！3副作用無法進食...反安慰老公

頭髮掉不停？可能你有4種壞習慣

煞車失靈！　巴西巴士司機「冷靜1舉動」保住全車性命

理想中vs.現實中的自己往往不同　感到迷惘時不如試著回到「原點」

快訊／台南南區永鳳橋下大排驚傳有人落水　南消救起婦人送醫搶救

美國攝影大師赴北京演講　不滿「台下都在玩手機」當場走人！

騎士瞬間倒地！新竹經國大橋機車與大貨車碰撞　驚悚影片曝

「艾爾登法環、黑暗靈魂」系列Steam限時特賣　下殺5折優惠

快訊／暴雨下不停！國家警報10連發　最新警戒區曝

轟賴清德上任至今「從沒做這件事」　郭正亮：看過這樣的總統？

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

大陸熱門新聞

拍山頂目擊男女激戰　網：求手機型號

「常說4句話」可能是失智症前兆

13歲少女日喝1杯奶茶牙爛光！醫揭恐怖真相

「泰山陪爬」一單賺450元 陪爬人曝：女性客戶居多

比基尼網紅控救生員「男凝」狂看屁股！　釣出一票網友糟糕經歷

小學數學考體溫紀錄圖！這答案被扣分　醫看完怒了

踢前座還罵「大陸妹」　2旅客被國泰終生禁搭

英籍外師線上課稱「台灣是個國家」遭檢舉 平台：開除永不錄用

陸遊客旅遊海邊撿到龍涎香！價值超3600萬 業內專家：仍須鑑定

77歲翁與33歲保姆奇蹟生子！老漢卻被活活氣死

79歲奶奶健身19年！逆齡體態…網大讚

弒母殺女友！他帶嫂嫂逃32年後解脫了

7歲童聞惡臭2年！鼻腔竟取出生鏽螺絲

華為「三折機」正式開賣　全型號秒缺貨

更多熱門

相關新聞

全紅嬋生氣了！抱娃躲雨遇狂粉窮追...罕見罵人

全紅嬋生氣了！抱娃躲雨遇狂粉窮追...罕見罵人

大陸跳水選手全紅嬋在巴黎奧運奪下金牌後，一舉一動都被受關注。日前才傳出全紅嬋的家鄉變觀光景點，最近她抱著小孩躲雨遭狂粉窮追，有圍觀人群疑似想伸手摸一把，讓全紅嬋罕見發火罵人。

全紅嬋一舉一動全被「空拍機偷拍」

全紅嬋一舉一動全被「空拍機偷拍」

全紅嬋回老家探親！爆量遊客「擠家門圍觀」　她崩潰了

全紅嬋回老家探親！爆量遊客「擠家門圍觀」　她崩潰了

全紅嬋時隔2年回家了！激動與奶奶相擁

全紅嬋時隔2年回家了！激動與奶奶相擁

全紅嬋戴「勞力士」挨批…網挖真相打臉酸民

全紅嬋戴「勞力士」挨批…網挖真相打臉酸民

關鍵字：

全紅嬋

讀者迴響

熱門新聞

色人妻結婚2年出軌：第一次濕成這樣

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜

陳喬恩高清婚紗照曝光　「花童是明道帥兒」

降雨最猛時刻要來了！全台中獎　4地「一片紅」

台東3死中毒托福松過高！專家揭1疑點

台北妹遭客戶性侵！喝爛醉「跨坐他身上」

iPhone 16爆災情！果粉控無法解鎖、關機、死當

快訊／升級大豪雨！　警戒區曝光

陳喬恩馬甲婚紗「透視開深V」爆出超兇上圍

貝克宇兩年多讀完大學崔佩儀淚崩

拍山頂目擊男女激戰　網：求手機型號

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！音檔瘋傳急發聲

45歲女老闆深夜快不行了　要她25歲老公載

「常說4句話」可能是失智症前兆

更多

最夯影音

更多

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面