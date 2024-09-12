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大陸 大陸焦點 特派現場

全紅嬋「時隔2年」終於回邁合村了！　一回家先給奶奶零用錢

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水小將全紅嬋12日返回廣東湛江的邁合村，這也是她時隔2年多終於回家。全紅嬋的媽媽表示，先前因女兒接受繁忙的採訪，及老家湧入過多的粉絲，導致無法返家。全紅嬋一進家門，便激動與奶奶相擁，還準備了一疊人民幣給奶奶當「零用錢」。

據《九派新聞》報導，全紅嬋坐巴士回到家鄉邁合村。影片顯示，載著全紅嬋的大巴車停在家門口，全紅嬋從車上下來，她的父親幫忙搬運行李，不少村民在一旁圍觀拍照。邁合村幹部全自華表示，全紅嬋距離上次回家已有兩年多。

▲▼全紅嬋時隔2年回家了。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

▲▼全紅嬋時隔2年回家了。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

▲▼全紅嬋時隔2年回家了。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

▲▼全紅嬋時隔2年回家了。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

▲▼全紅嬋時隔2年回家了。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

▲全紅嬋與家人的互動。（圖／翻攝自微博／九派新聞，上同）

全自華表示，村裡為迎接全紅嬋回家，安排了志工維持秩序，防止遊客喧嘩，「村內的小吃街正常營業，暑假過後，遊客相對減少，目前沒有限制人潮，若未來遊客過多，影響交通，會考慮限制。」

在邁合村小吃街擺攤賣牛雜的全華才表示，他的店因地板受損這幾天暫停營業，「村子暫時沒有安排歡迎全寶回家的活動，村內人流量與前幾天相差不大。」

▲▼全紅嬋時隔2年回家了。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

▲全紅嬋與哥哥全進華。（圖／翻攝自微博／九派新聞）

全華才還在社交媒體上，曬出全紅嬋騎電動車的影片，並配文案寫下，「這下你們看到了吧，不要再問全寶回來了沒。」

相關影片中，全紅嬋戴著馬龍買給自己的藍色棒球帽，穿著簡單的白色外套加牛仔褲，一進家門後，蹲下身與坐在門口等待她的奶奶相擁。全紅嬋的奶奶臉上止不住笑意，仔細端詳孫女的臉，緊緊握著她的手。全紅嬋的爸媽、哥哥也站在一旁，場面十分溫馨。

邁合村內的相關人員指出，為了不打擾全紅嬋回家的時光，將不會舉辦歡迎活動，也會請粉絲留給，全紅嬋一家人難得的寶貴相處時間。

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