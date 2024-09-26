2024工藝新趣選品展登場　工藝中心邀工藝新趣計畫參與者回娘家

▲「藝往開來」－2024工藝新趣選品展即日起登場。（圖／國立台灣工藝發展研究中心提供）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心「工藝七十」系列活動之一的「藝往開來－2024工藝新趣選品展」即日起登場，回顧過去工藝中心曾執行的「工藝新趣－新工藝人才入籍活動徵選計畫」亮點內容，呼應當代臺灣工藝精神，以及與時俱進的傳承創新主張。

工藝中心指出，曾於2008年至2020年期間推動「工藝新趣－新工藝人才入籍活動徵選計畫」，媒合臺灣工藝師及各大專院校工藝相關科系師生群，透過交流設計創意及工藝技術，鼓勵青年學生們投入工藝專業領域創作，共計有超過500件多元材質、跨領域及具實用美學等工藝實驗性豐碩成果作品，展現過去十多年來工藝傳統技藝與設計創意交融的亮點，對照新時代下年輕世代擅長的科技、新材及智慧元素，過去具有溫潤細膩手感、承載著文化與情感的工藝創作依然在數位浪潮中具備迷人魅力，展現臺灣工藝在當代生活象徵的意義。

工藝中心主任陳殿禮表示，「藝往開來」特展還原當年實驗性的工藝新主張，由長世代奠定「心工藝」傳承，中世代建構「新工藝」平臺，最後由青世代照亮「星工藝」未來，也歡迎曾經參與過工藝新趣計畫的創作者回到工藝中心，觀看年輕時代的創想並分享自己投入工藝創作的過程，作為該中心未來延續「工藝新趣」計畫的參考，以引領更多新世代人才加入，為臺灣培育更多工藝新星。

更多活動訊息請至國立臺灣工藝研究發展中心官方網站（https://www.ntcri.gov.tw/）或官方臉書（facebook.com/ntcrintcri）查詢。