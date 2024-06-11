台灣工藝之父顏水龍生日當天推特展　工藝中心打造親子共融天地

▲工藝中心七十周年系列活動，推出「龍龍好！共融玩聚列車特展」，打造工藝共融共創兒童空間。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年為國立臺灣工藝研究發展中心成立70週年，並在6月份啟動「六五工藝節」系列活動，其中將生活工藝館4樓打造為兒童專屬空間，融入「臺灣工藝之父」顏水龍相關工藝元素，並邀請國內木育玩具設計領導品牌「PLAYME TOYS玩偶的家」共同策劃「龍龍好!共融玩聚列車特展」，打造工藝共融共創的兒童小天地，即日起展出。

工藝中心指出，顏水龍於1954年創辦的「南投縣工藝研究班」為該中心設立起源，蓬勃發展至今，「六五工藝節」即以其生日6月5日發想訂定，紀念他在臺灣工藝的卓越貢獻，同時響應聯合國「世界環境日」訴求；本次特展也選定於當天開展，內容連結顏水龍元素以及木育概念：一方面扣合顏水龍「生活就是藝術」的信念，透過繪畫、編織、竹製品和馬賽克拼貼創作公共藝術。另一方面連結近年來學校教育現場推動的木育議題，與陪您育兒到樂齡教練協會合作，引導孩子從認識木材、體驗木材到動手玩木頭，瞭解森林的美好、與木共生，啟迪環境意識與永續生活教育。

展場從顏水龍乘坐列車踏查臺灣工藝為意象出發，打造系列遊戲區域：由紅色火車頭造型服務台佇立門口區域迎賓，還有大樹塗鴉工具拍照區、探索閱讀區、寶貝竹籠積木區、木玩闖關區，與顏水龍馬賽克專區等多項互動體驗設施，透過遊戲體驗啟發工藝創意，增進親子互動與交流。

中心表示，後續展覽也將推出相關教育推廣活動，啟發兒童好奇心、刺激感官與培養創造力，相關資訊請至該中心官方網站（https://www.ntcri.gov.tw/）或官方臉書查詢。