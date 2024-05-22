　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

工藝七十系列活動大師月　楊英風「鳳凰來儀（三）」展英姿

▲「工藝七十」系列活動即起展出藝術大師楊英風名作「鳳凰來儀」巨型鋼鐵雕塑。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲「工藝七十」系列活動即起展出藝術大師楊英風名作「鳳凰來儀」巨型鋼鐵雕塑。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心今年成立70週年，2月起推出「工藝七十」系列活動，本月設定為「大師月」，即起於工藝中心工藝文化館前展出之藝術大師楊英風的巨型鋼鐵雕塑作品「鳳凰來儀（三）」，展期預計至2026年5月止。

工藝中心於21日辦理開幕活動，邀請楊英風美術館館長王維妮、覺風佛教藝術文化基金會釋寬謙法師與工藝界人士蒞臨見證。

▲「工藝七十」系列活動即起展出藝術大師楊英風名作「鳳凰來儀」巨型鋼鐵雕塑。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

中心指出，楊英風致力於藝術創作超過一甲子，藝術足跡遍及世界各地，作品領域橫跨傳統與現代，包含水彩、油畫、水墨、版畫、漫畫、插畫、設計、石雕、木雕、泥塑、不鏽鋼、景觀規劃、雷射、攝影等；「鳳凰來儀（三）」作品原型為其於1970年，為大阪萬國博覽會所創製之「鳳凰來儀」，表現祥瑞神獸婉約、真善美的英姿，以流暢動態線條引領觀者視線，而其色彩隨光影角度變化，更展現出豐厚細膩、雍容古雅的含蓄美感。

▲「工藝七十」系列活動即起展出藝術大師楊英風名作「鳳凰來儀」巨型鋼鐵雕塑。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

工藝中心回顧，楊英風也於1970年代受臺灣省政府建設廳委託，擔任該該中心前身「臺灣省手工業研究所」新建工程之總設計師，現今園區中指標性建築「工藝文化館」與「工藝設計館」均為其作品，「工藝文化館」另邀集貝聿銘建築團隊之彭蔭宣與程儀賢2位建築師共同設計；其設計理念考量建築與環境整體性的表現，也試圖從設計與工藝技術中展現人與自然和諧共處的謙卑思惟。

▲「工藝七十」系列活動即起展出藝術大師楊英風名作「鳳凰來儀」巨型鋼鐵雕塑。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

開幕活動同日辦理「蕭瓊瑞教授美學講座」，邀請成功大學名譽教授暨台灣美術史重要研究者蕭瓊瑞主講；中心介紹，蕭瓊瑞長年研究楊英風，耗時10年編纂成書冊，在講座上以深入淺出、生動趣味的介紹，將與會者帶入時光隧道，徜徉於楊英風的藝術美學風華。

工藝中心主任陳殿禮表示，該中心臺北當代工藝設計分館也正展出由國立歷史博物館與楊英風美術館合辦之「英風百年－楊英風藝術大展」，而「大師月」陸續還可欣賞到工藝中心重要創立人顏水龍經典的《熱帶魚》馬賽克作品，以及當代藝術家楊北辰的公共藝術《工藝之樹》等。

ET快訊
蘆洲醫爆性侵！內診「徒手揉私密處」：是不是很舒服
17歲高中生肋骨斷裂！右半身多道傷口　最長12公分
快訊／盧秀燕：所有英勇乘客終身免費搭中捷
殺人未遂犯脫逃中　雙北家長崩潰：拜託警方快逮人
3刀男早餐吃肉排吐司　父母痛心「自行負責」仍急找律師
弄丟iPhone！　全家人取消聚會翻垃圾山　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

工藝七十系列活動大師月　楊英風「鳳凰來儀（三）」展英姿

拆穿300萬詐騙　屏東縣警局長頒獎勵金表揚行員　

竹山國際茶道節閉幕　與紫南宮9天合吸30萬人次創2千萬商機

紅十字會總會長王清峰拜會徐榛蔚　承諾全力支援花蓮重建

震後觀光振興！花蓮推「好市加倍劵」　邀您暑假逛東大門夜市

桃園前客家局長林昭賢父親病逝　低調辦理後事臉書發文追思

移除集集火車站周邊1.6km小葉欖仁挨批　鎮公所：不適做為行道樹

宜蘭縣府應對基隆逃犯事件　學校全面暫停開放

新北女青農林孟諭傳承茶香　三峽百年茶行推食農教育

視察藤寮坑溝二期整治成果　侯友宜：持續改善新北溝渠環境

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

中捷3刀男移送畫面曝光！　坐輪椅上警車「拒夜間警詢」

工藝七十系列活動大師月　楊英風「鳳凰來儀（三）」展英姿

拆穿300萬詐騙　屏東縣警局長頒獎勵金表揚行員　

竹山國際茶道節閉幕　與紫南宮9天合吸30萬人次創2千萬商機

紅十字會總會長王清峰拜會徐榛蔚　承諾全力支援花蓮重建

震後觀光振興！花蓮推「好市加倍劵」　邀您暑假逛東大門夜市

桃園前客家局長林昭賢父親病逝　低調辦理後事臉書發文追思

移除集集火車站周邊1.6km小葉欖仁挨批　鎮公所：不適做為行道樹

宜蘭縣府應對基隆逃犯事件　學校全面暫停開放

新北女青農林孟諭傳承茶香　三峽百年茶行推食農教育

視察藤寮坑溝二期整治成果　侯友宜：持續改善新北溝渠環境

鄭捷10年前捷運殺人「為什麼我們沒學到教訓」！胡文英：台灣應效仿大陸

綠控藍白閹割發言權！昨登記1155次　表決慘輸「僅33人次上台」

極度危險犯北市最新足跡曝！現身北車+西門町+龍山寺　睡陰暗騎樓

首檔10元月配債券ETF　00948B今開募

限定4天！台灣虎航全線「單程機票799元起」　5／24開搶

韓網熱門／以謎團被結案的「具荷拉保險箱遭竊案」

身穿紅或藍「海陸套餐升級鮑魚海鮮盤」　就饗鐵板燒推報稅季特惠

挑燈夜戰！爆外賓用同情眼神關心　韓國瑜暖喊：對立院要有信心

掩護派遣司機請假照領薪　運安會退休官員等2人圖利罪起訴

蘆洲婦科醫疑性侵！內診竟「徒手揉私密處」：是不是很舒服

為了食物小豬飛越「懸崖」　下秒GG讓網友全笑瘋

地方熱門新聞

逃犯事件　宜蘭學校全面暫停開放

季節變換喉嚨癢癢　醫授精準找到列缺穴解決

技術翻轉人生　謝富生從叛逆少年到大學生

桃園前客家局長林昭賢父親病逝　低調辦理後事

隨機砍人事件後！中捷人潮銳減　見警率增加

集集鎮公所移除火車站周邊1.6公里小葉欖仁

新北打造人本環境　侯友宜視察土城人行道

板橋民族路道路銑鋪　5／22起夜間彈性交管

新北女青農傳承茶香　三峽百年茶行推食農教育

視察藤寮坑溝整治成果　侯友宜：持續改善溝渠環境

嘉義配天宮國際籃球錦標賽　122隊2000人參賽

花蓮「好市加倍劵」　邀您暑假迺東大門夜市

鼓勵公務員遊花蓮　合歡山松雪樓符合補助資格

南消聯手東陽實業企業義消撲滅民宅火勢

更多熱門

相關新聞

工藝中心安排竹山工藝行旅　邀來賓開箱竹藝名店

工藝中心安排竹山工藝行旅　邀來賓開箱竹藝名店

國立臺灣工藝研究發展中心今年慶祝創立70周年，推出「工藝七十」系列活動，除攜手林業及自然保育署及臺灣竹會共同主辦於18日開幕的2024世界竹論壇，並於21日精心設計「竹山工藝行旅」，透過竹山在地竹工藝產業體驗、自然風土、地方美食等觀光資源，帶領參與竹論壇的來賓走訪、深度體驗臺灣在地竹藝文化。

2024竹博覽會暨世界竹論壇起跑

2024竹博覽會暨世界竹論壇起跑

藝術加持　金馬60更風光

藝術加持　金馬60更風光

楊英風雕塑遭竊　3賊半夜開貨車搬

楊英風雕塑遭竊　3賊半夜開貨車搬

把握機會！2017台灣燈會明晚謝幕

把握機會！2017台灣燈會明晚謝幕

關鍵字：

工藝七十楊英風鳳凰來儀

讀者迴響

熱門新聞

國道驚見學生排隊淋雨走路

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心裡話曝光

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

黃暐瀚：立院外越來越有10年前的感覺！　雞排妹現身美翻網

歐漢聲大方認愛！

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

傳「半套女警」淚灑喊冤　還原臨檢現場

中捷砍人「10大英雄」曝！全場嗨：別惹台中人

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

快訊／國道變大型停車場　事故塞爆回堵6公里

中捷砍人男疑被朋友切割　IG追蹤人數下滑

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面