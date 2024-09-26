原民會主委罕任賴清德特使！　出訪友邦晉見帛琉總統惠恕仁

▲原民會主委曾智勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

外交部26日表示，原民會主委曾智勇（Ljaucu．Zingrur）於26日至10月3日，以總統特使身分前往友邦帛琉共和國，出席該國10月1日獨立30週年相關慶典暨系列活動，並慶祝台帛建交25週年。他也規劃在29日晉見帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.），轉致總統賴清德、外交部長林佳龍祝賀。

外交部表示，曾智勇將於9月27日拜會帛琉國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）、人力資源、文化、觀光及發展部長Ngiraibelas Tmetuchl及國會領袖，並於29日晉見惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）總統，轉致賴清德總統及外交部長林佳龍祝賀帛琉國慶賀函，表達我國政府的誠摯賀忱，另將設宴款待帛琉政要及友人，共同慶祝台帛建交25週年的篤實邦誼。

此外，外交部表示，曾智勇也將出席9月30日帛琉婦女大會、獨立30週年晚宴及於10月1日舉辦的帛琉國慶慶祝典禮。

外交部指出，台帛自1999年建交至今，邦誼穩固友好，長期在農漁業、醫療衛生、觀光發展、體育交流、教育培訓、海洋保育及海事安全等領域密切合作，獲得帛琉朝野及人民的歡迎與肯定。我國誠摯祝賀帛琉獨立30週年，並將持續與帛琉攜手合作，共同促進兩國友好邦誼及印太地區的和平、穩定及繁榮。

事實上，原民會主委擔任總統特使過去較為罕見，但這也不是首例，上一次可追溯至2018年1月30日，時任原民會主委夷將·拔路兒擔任時任總統蔡英文的特使，出席太平洋友邦諾魯50週年獨立紀念日活動；而這也是原民會成立以來，第一位奉派擔任總統特使，代表我國出席友邦重要活動的主委。