戰爭人民該怎辦？　賴清德召開全社會防衛韌性委員會提出3大強化

▲總統賴清德26日主持「全社會防衛韌性委員會」首場會議。（圖／總統府直播畫面）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德26日主持「全社會防衛韌性委員會」首場會議。賴清德表示，在前總統蔡英文的任內，政府盤點了公私部門的資源，為提升社會韌性，奠定堅實的基礎。他說，現在要進一步從「盤點」到「驗證」，從三點強化，來建構「全社會防衛韌性」，包括「資安思危、有備無患」、「強化應變、有恃無恐」，以及「按部就班，有條不紊」。

賴清德表示，為了凝聚社會各界的力量，為國家發展擬定戰略，他在就職滿月時宣布，總統府針對三大全球性議題，成立三個委員會。在上個月，「國家氣候變遷對策委員會」，和「健康台灣推動委員會」，已經召開第一次會議。今天，「全社會防衛韌性委員會」第一次開會。

賴清德表示，不論是氣候變遷、大規模天然災害的衝擊，或是威權主義擴張對民主的威脅，都不只是台灣的挑戰，也是全球的挑戰。這三個委員會的運作和目標，都是環環相扣，都與「國家韌性」息息相關，要打造更強韌的台灣，積極應對挑戰，也加深台灣跟國際社會的合作。

賴清德說，過去在前總統蔡英文的任內，政府盤點了公私部門的資源，為提升社會韌性，奠定堅實的基礎。現在要進一步從「盤點」到「驗證」，從三點強化，來建構「全社會防衛韌性」。

賴清德指出，第一點是，「居安思危、有備無患」。要進行全方位的積極整備，讓國家有更堅實的力量，人民有更堅定的信心，在面臨災難或緊急狀況時，政府和民間都能夠即時發揮力量，維持社會的正常運作。

第二點，賴清德表示，是「強化應變、有恃無恐」，要擴大民力訓練及運用，並且加強戰略物資的盤整與維生配送，強化能源及關鍵基礎設施的維持運作，健全社福醫療和避難設施的整備，以及確保資通、運輸和金融網絡的安全，持續精進台灣的應變量能。

賴清德說，第三點是，「按部就班，有條不紊」，從中央到地方政府，要進行全方位的驗證和演練，也要擴大跟民間團體和社會力量的連結，彼此攜手合作，以系統性、專業性方式，找出問題、擬定對策、落實執行，才能解決問題。

對於「全社會防衛韌性」的工作內容，賴清德表示，涉及的面向非常多元複雜，因此委員會的組成，必須公私協力，並且以實務經驗為導向，秉持專業跨領域、年齡跨世代、兼顧性別平衡的原則，來邀集產官學研各界的代表，一共有4位顧問、23位委員。整體委員會的成員，非官方代表的比例，占了百分之67.7；女性的比例是百分之32.3。

賴清德表示，他要感謝接下顧問的重任、在場的中國佛教會淨耀法師、國防安全研究院霍守業董事長、全聯實業林敏雄董事長。他說，感謝各位的參與，期待各位，從民力整備、戰略架構、物資配送等面向，提供委員會專業、宏觀的寶貴意見。

賴清德也介紹在場的委員，包括：玉山寶光聖堂王寶宗董事長、台灣基督長老教會總會陳信良總幹事、佛教慈濟慈善事業基金會顏博文執行長。

賴清德說，感謝中華民國全民國防教育協會廖英熙理事長、壯闊台灣聯盟吳怡農創辦人、台灣災難醫療隊發展協會蕭雅文榮譽理事長、黑熊民防教育協會劉文理事長、以及台灣民主實驗室曾柏瑜顧問。大家長期耕耘民防教育，或者救護醫療等領域，相信將讓委員會，更了解民力的訓練和運用。

接著，賴清德介紹政治大學公共行政系杜文苓特聘教授、台灣大學資訊工程系蕭旭君副教授，還有國家太空中心吳宗信主任，台灣網路資訊中心黃勝雄董事長、台灣駭客協會戴辰宇理事。

另外，賴清德也介紹趨勢科技的洪偉淦總經理，還有今天也不克出席的1位顧問、3位委員，分別是聯華電子曹興誠創辦人，以及台灣數位外交協會郭家佑理事長、世新大學傳播管理系劉玉晳副教授、Google台灣林雅芳總經理。

賴清德表示，上週921大地震剛滿25年，25年來，持續提升台灣的防救災能力，如今建構「全社會防衛韌性」的目的，也是要讓每一個人在緊急危難時，找到自己能夠有所貢獻的最佳位置，來保護自己、貢獻社會、嚇阻來犯的敵人，也讓所有國人，對台灣社會的持續性和未來充滿信心。

賴清德強調，今天第一次會議，將由國家安全會議，以「全社會防衛韌性：規劃與挑戰」為題，來進行報告，將向各位和國人朋友說明，「全社會防衛韌性」的概念和運作，所面對的挑戰、設定的目標，以及相關任務的推動進度。

賴清德認為，突如其來的天災像是「急性感冒」，而全球氣候變遷則像是「慢性疾病」，「全社會防衛韌性」要應對的，有緩也有急，不只是國家災害緊急狀況，還有台灣長期遭受的灰色地帶侵擾、以及認知作戰等挑戰。

賴清德說，台灣位於第一島鏈、站在民主防線的最前緣，一直致力維護區域的和平穩定。他相信，一個更強韌的台灣，將為全球的民主、和平、繁榮，帶來更多貢獻。他也相信，當台灣做好準備、展現決心，國際上理念相近的夥伴，會更願意協助台灣，共同因應各種挑戰，同心協力降低風險。

賴清德指出，台灣人民越團結，國家就更安定。台灣社會準備越充足，國家就更安全。台灣越有自我防衛的決心，國際社會就更安心。接下來，讓我們集思廣益、眾志成城，為「全社會防衛韌性」，帶來更多力量，讓台灣成為確保區域穩定與民主永續的重要基石。