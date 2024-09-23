桃園幼兒園公開拒與加油站為鄰　市府：中央早有明確函釋依法審核

▲桃園幼兒園業者(前排左一)拒與加油站為鄰，向市議員陳情並召開記者會。（圖／市議員提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市民進黨市議員黃崇真、黃瓊慧、王珮毓受理中壢區一家幼兒園陳情，23日召開記者會，質疑市府未考量幼童就學安全，讓新設的加油站與幼兒園正面僅距離8公尺，恐將影響幼兒安全，要求市府重視。市府經發局表示，依據現行法規，中央早已清楚函釋，加油站與幼兒園並無距離限制。

另依照桃園市都計農業區規定，幼兒園設置僅針對加油站危險物品存放位置的距離限制，而非針對加油站位置予以限制，因此並無類推適用的可能性。又議員所指「加油站設置管理規則」第8條規定與中、小學應有100公尺以上距離，在明確規範下卻仍准予設置加油站一節，該規則距離限制對象為小學、中學，而非幼兒園。

再則經濟部能源署改制前（經濟部能源局）於96年早有函釋，小學、中學距離規定之立法意旨主要在考慮交通安全，大學，專科學校學生心智皆已成熟且自主性高，另幼兒園學童多數由娃娃車或家長親自接送，應較無交通安全上之顧慮。

另內政部消防署亦有函釋，有關加油站、加氣站、漁船加油站及石油業者設置之儲油設備（油庫），除消防安全設備應符合消防法令相關規定外，其餘位置、構造、設備及安全管理應依經濟部主管法規石油管理法相關規定辦理，並無「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置核準暨安全管理辦法」之適用，可見確為對法令有所誤解。



市府經發局進一步說明：有關本案之加油站是在109年申請，歷經多次興辦事業修正，於111年8月提送最後修正版本，經相關單位會審無意見後，於112年1月由經發局核定籌設加油站，桃園市都市計畫保護區、農業區土地使用審查要項表係於本市升格後即已制定迄今，類此案件前幾年已有2家加油站核定在案，市府遵守法規審查一致性，並無違誤。

加油站設置從籌設到營運，需由相關單位層層審核，從環保、消防、建管、交通動線等均有規範；加油站營運後，經濟部及市府都會現場查核，倘查到違反規定將會命其限期改善，未改善者將予以裁罰。

該家位於中壢區的幼兒園向市議員陳情指出，今（2024）年1月，中壢區中寮段一處都市計畫農業區籌設「加油站」，因與幼兒園僅距離8公尺，恐衝擊學齡前兒童人身安全，園方向市府陳情未果，6月提起訴願，並向市議員陳情於今日召開記者會，盼各界重視。