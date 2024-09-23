鄭運鵬曬照曝近況！自嘲「快樂待業」　不忘為老戰友打廣告盼交關

▲前民進黨立委鄭運鵬分享近況。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

記者郭運興／台北報導

前民進黨立委鄭運鵬於2024立委選戰，在桃園市第一選區，敗給國民黨的牛煦庭，目前暫時處於無業狀態。對此，鄭運鵬今（23日）發文分享近況表示，這大半年，說是退休也奇怪，不是退休也奇怪，至少是快樂待業，無業一身輕。不過他提到這十年一起打拚的團隊近況，為他們「打起了廣告」，請大家路過時可以交關成主顧。

鄭運鵬於臉書表示，自己這大半年來，說是退休也奇怪，不是退休也奇怪，至少是快樂待業，無業一身輕。

鄭運鵬幽默表示，不過，這十年和他一起打拚的團隊都還年輕，不能和他一起荒廢，最老的韓璟不過45歲，可是韓璟本來就自認為是個打工族，大家不用理韓璟沒關係。

鄭運鵬提到，團隊中有大主任在台東種電、養龍蝦、比目魚，還有一位二廚凌國翔，幾年前就在龜山長庚開餐廳當凌董，現在進軍台北在「師大路45號」賣起沖繩風味「海葡萄霜淇淋」，還有自己開模的雞蛋糕，烤出來一邊耳朵是白色的，是無心插柳的特色。

最後，鄭運鵬也幫自己過往團隊「打廣告」，他表示，海葡萄來自於大主任的台東龍蝦養殖廠，是高檔壽司店等級的天然海菜，拿來取代海鹽搭配霜淇淋真是恰到好處的日本口味，現在不用到沖繩就可以吃到了，請大家路過時可以交關成主顧，不用按讚分享小鈴鐺。