　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭運鵬曬照曝近況！自嘲「快樂待業」　不忘為老戰友打廣告盼交關

▲▼前民進黨立委鄭運鵬分享近況。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

▲前民進黨立委鄭運鵬分享近況。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬）

記者郭運興／台北報導

前民進黨立委鄭運鵬於2024立委選戰，在桃園市第一選區，敗給國民黨的牛煦庭，目前暫時處於無業狀態。對此，鄭運鵬今（23日）發文分享近況表示，這大半年，說是退休也奇怪，不是退休也奇怪，至少是快樂待業，無業一身輕。不過他提到這十年一起打拚的團隊近況，為他們「打起了廣告」，請大家路過時可以交關成主顧。

鄭運鵬於臉書表示，自己這大半年來，說是退休也奇怪，不是退休也奇怪，至少是快樂待業，無業一身輕。

鄭運鵬幽默表示，不過，這十年和他一起打拚的團隊都還年輕，不能和他一起荒廢，最老的韓璟不過45歲，可是韓璟本來就自認為是個打工族，大家不用理韓璟沒關係。

鄭運鵬提到，團隊中有大主任在台東種電、養龍蝦、比目魚，還有一位二廚凌國翔，幾年前就在龜山長庚開餐廳當凌董，現在進軍台北在「師大路45號」賣起沖繩風味「海葡萄霜淇淋」，還有自己開模的雞蛋糕，烤出來一邊耳朵是白色的，是無心插柳的特色。

最後，鄭運鵬也幫自己過往團隊「打廣告」，他表示，海葡萄來自於大主任的台東龍蝦養殖廠，是高檔壽司店等級的天然海菜，拿來取代海鹽搭配霜淇淋真是恰到好處的日本口味，現在不用到沖繩就可以吃到了，請大家路過時可以交關成主顧，不用按讚分享小鈴鐺。

ET快訊
快訊／俄軍3度侵犯日本領空！戰機「緊急升空」射擊
林萱瑜2年前「切除甲狀腺瘤」　公開術後照
女大生遭公車撞亡！交通達人點出現場交通「3大缺陷」
快訊／宋慧喬抵台了！
健身房遭撞！館長貼出「最新照片」感謝關心
限定3天！虎航全航線「單程機票100元起」
快訊／雨區往東移！大雷雨炸宜花　警戒區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭運鵬曬照曝近況！自嘲「快樂待業」　不忘為老戰友打廣告盼交關

全社會防衛韌性委員會26日登場　沈伯洋樂見其成：期待更多政策推出

邱泰源爆「賴清德罵彭啓明」　郭正亮揭問題：賴怎會直接指揮部長？

柯文哲弊案救謝國樑？罷免燒不熱　朱立倫：賴清德別再鬥了

美日印澳對話「強烈反對武力破壞穩定」　府：持續貢獻良善力量

藍「志清龍王」翻轉南台灣？　綠委笑：小心畫虎不成反類犬

新北市府攜手議會「敬老獻藝歌仔戲」　 明日免費索票地點曝光

退總預算綠喊釋憲　許宇甄嗆卓榮泰：賴清德教你違法不編列嗎？

幕後／國安掌握大陸社群異常傳散「起底台獨網軍」　堆疊仇台情緒

中央租金補貼高過社宅工程款　羅智強轟本末倒置：只想發錢了事

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

男騎車頻被路邊黃狗追逐！　「帶幫手停下」牠秒逃跑XD

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

【後車嚇到飆髒話】轎車綠燈起步突倒車險撞騎士！

騎士突撞透明牆自摔？　仔細看「原來有安全島」

鄭運鵬曬照曝近況！自嘲「快樂待業」　不忘為老戰友打廣告盼交關

全社會防衛韌性委員會26日登場　沈伯洋樂見其成：期待更多政策推出

邱泰源爆「賴清德罵彭啓明」　郭正亮揭問題：賴怎會直接指揮部長？

柯文哲弊案救謝國樑？罷免燒不熱　朱立倫：賴清德別再鬥了

美日印澳對話「強烈反對武力破壞穩定」　府：持續貢獻良善力量

藍「志清龍王」翻轉南台灣？　綠委笑：小心畫虎不成反類犬

新北市府攜手議會「敬老獻藝歌仔戲」　 明日免費索票地點曝光

退總預算綠喊釋憲　許宇甄嗆卓榮泰：賴清德教你違法不編列嗎？

幕後／國安掌握大陸社群異常傳散「起底台獨網軍」　堆疊仇台情緒

中央租金補貼高過社宅工程款　羅智強轟本末倒置：只想發錢了事

快訊／俄軍3度侵犯日本領空！自衛隊戰機「緊急升空」射熱誘彈警告

momo喜迎20周年成長卻趨緩　谷元宏指一大原因讓電商營收被稀釋

南消一大辦理教育訓練　精進消防人員救災安全

李志傑之子李軍朝二刀流發展　餅總：跟林安可不同

TOYOTA「最強Corolla」賽道測試曝？大尾翼、有望搭BMW引擎

林萱瑜2年前「切除甲狀腺瘤」！　公開術後照：當了半年肉感妹子

聲明稿／美台古文物藝術及創新科技研究發展交流協會對鏡週刊報導已進入司法程序

石棉瓦致癌物要花50年才清運完？　台南藍軍要求訂拆除補助標準

桃園雙軌教育訓練協會親子講座　教您親子和諧互動秘訣

宮原眼科旁女大生遭公車撞亡！交通達人點出現場交通「3大缺陷」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

少子化衝擊！志願役創6年新低　沈富雄建議：去「這國家」徵傭兵

豪雨狂炸全台！台北市緊急開設災害應變中心

受困維冠廢墟61小時　思樂冰妹妹長大了

「柯文哲救了謝國樑」　成藍綠共識

陳智菡喊話回憶柯文哲疫情付出　醫師6點打臉：能扯的後腿都扯了

志願役估流失11個聯兵營　藍委憂3大危機

北市景美溪、基隆河沿線水門關閉

不捨許家蓓癌逝　離職員工曝好老闆超暖故事：帥翻！

被爆「賴清德打電話罵人」　彭啟明還原真相

勞保基金傳收不抵支　勞動部：安全無虞

曝新青安成賴清德「執政地雷」　謝寒冰預言：年輕選票一定大失血

罷免投票倒數1個月　罷樑團體摧票手段曝

醫稱柯拒測心肌炎　白委翻2021年貼文

周思齊許願小巨蛋立碑　蔣萬安聽見了

更多熱門

相關新聞

全社會防衛韌性委員會26日登場　沈伯洋樂見其成：期待更多政策推出

全社會防衛韌性委員會26日登場　沈伯洋樂見其成：期待更多政策推出

全社會防衛韌性委員會預計於9月26日召開首場會議，據了解，當天受邀委員橫跨產官學界。對此，民進黨立委沈伯洋說，有這樣的方式討論樂見其成，也期待更多政策推出，之後由立法院除了建議，也希望相關預算盡快出來，才能監督是否有往正確方向邁進。

亞洲首間巧克力博物館桃園開幕

亞洲首間巧克力博物館桃園開幕

藍「志清龍王」翻轉南台灣？　綠委笑：小心畫虎不成反類犬

藍「志清龍王」翻轉南台灣？　綠委笑：小心畫虎不成反類犬

中央租金補貼高過社宅工程款　羅智強轟本末倒置：只想發錢了事

中央租金補貼高過社宅工程款　羅智強轟本末倒置：只想發錢了事

獨／2次發文指前里長佔地為王　「牛糞博士」挨告

獨／2次發文指前里長佔地為王　「牛糞博士」挨告

關鍵字：

民進黨鄭運鵬桃園龜山

讀者迴響

熱門新聞

東海女學霸遭輾斃！弟弟攙扶阿嬤悲痛相驗

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

快訊／5張5-6月千萬發票無人領　最低花21元買飲料中大獎

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚

愷樂41歲生日終於露面了

汐止基隆河「水位快滿」

4月大男嬰拔管亡！家屬在保母家門口招魂

iPhone 16「官網1物」驚見下架！果粉傻了

台銀黃金存摺刷2720元天價！砸10萬入手　不到一年賺逾4萬

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

南北下到紫爆最慘！　今雨最大地區曝

結紮3年人妻懷孕！夫愣：我們沒別人　醫見精液報告沉默

G.NA賣淫退出歌壇　消失8年「突PO詭異近況照」韓網嚇瘋

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

東海女大生遭撞亡　逃死劫學姐回憶過程

更多

最夯影音

更多

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

黃宣脫口「台灣沒幾個優秀歌手」　婁峻碩、吳卓源嚇瘋急否認

男騎車頻被路邊黃狗追逐！　「帶幫手停下」牠秒逃跑XD

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面