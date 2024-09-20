憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　國民黨團：合乎者應快執行

記者崔至雲／台北報導

憲法法庭20日針對37名死囚提出，對於死刑是否違憲或合憲的釋憲聲請進行宣判，結果判決有條件合憲。對此，國民黨團下午召開記者會表示，感謝大法官聽到人民的聲音，但要求行政院、法務部盡快釐清37名死刑中，合乎死刑的有哪些，應盡快執行死刑，回應社會期待。

▲國民黨團回應大法官死刑釋憲案，首席副書記長王鴻薇（圖右）、立委羅智強（圖左）出席。（圖／記者屠惠剛攝）



法院4年來沒判過死刑，法務部也4年未執行槍決，民進黨政府遭質疑實質廢死。憲法法庭今判決死刑「僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重」，且其「刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求」的情形下，才可以判處死刑。

國民黨團副書記長羅智強表示，超過八成人民的憤怒之聲、重大犯罪之下枉死的被害者、被害者家屬的心情，大法官聽見了。在野黨過去不斷跟大法官呼籲，在立法院質詢時也強調，台灣民意就是反對廢除死刑，大法官必須尊重民意，就算有行政政策的偏好，也必須透過公民投票，以及立法院的討論下改變，今天有條件的合憲，都是大家共同努力結果。

首席副書記長王鴻薇指出，今天眾所矚目的大法官釋憲案出爐，大家過去的努力都做到了，今天的判決雖然合憲，但是也限縮很多，不管是針對現在的37名死刑犯，或是未來死刑犯的判決，都有很多限縮。

對於今天的判決，王鴻薇說，國民黨團要要求行政院、法務部盡快釐清37名死刑中合乎死刑的應該盡快執行、回應社會期待，因為37名死刑中，其中有長達24年未執行死刑的死刑犯，行政院、法務部應該快速釐清，哪些死刑犯應該要落實，就應儘速執行。

王鴻薇也說，因現在判決有限縮條件，這些死刑犯可以向檢察總長提起非常上訴，但對於惡行重大、人神共憤的死刑犯，他們不能接受還可以提起非常上訴，因為很多都是殺警案、姦殺無辜女性的案例，因此國民黨團認為，他們不該再有上訴機會。

此外，王鴻薇再說，過去有些案例，因為犯罪者有精神障礙，後續就未執行死刑，因此，希望未來司法院，應該要有嚴格科學認定，而不是發生重大刑案之後，以所謂的精障問題，得以免死。

