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藍白聯手退回中央總預算　國民黨團：大內宣預算爆增全民無法接受

▲▼傅崑萁 卓榮泰 握手 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院開議，行政院長卓榮泰與國民黨團總召傅崐萁握手致意。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院新會期今（20日）開議，無黨籍立委高金素梅提案將114年度政府總預算案、前瞻第5期預算案退回程序委員會，在國民黨團、民眾黨團合作下，以59票贊成、46票反對，總預算案被退回程序委員會重新提出。對於這樣的結果，國民黨團表示，「卓內閣大內宣預算爆增，全民無法接受」，行政院應將未依法編列以及浮濫編列重新檢視並核實編列，再送立法院審查，請行政院不要考驗立法院捍衛立法院通過法律案、決議案正當性及合法性的意志及決心。

國民黨團表示，上會期7月16日立法院通過決議，將公糧收購價格自每公斤新台幣26元調升5元以上，然而在明年中央政府總預算案中卻未見農業部編列相關預算，行政院完全無視立法院決議，必須對農業部表達最強烈的抗議及譴責。此外，6月4日三讀修正通過《原住民保留地禁伐補償條例》，將禁伐補償金從每年三萬提高至六萬。修法前，禁伐補償每公頃補償3萬元，預算約需21億元；修法後，每公頃補償6萬元，故預算至少需要42億元。然而，實際上原民會預算僅編列28.1億元，未依法編足相關預算。卓內閣是在欺負原住民嗎？立法院的決議還可以自動打折嗎？

國民黨團質疑，台電的電價黑洞何時才會結束？政府113年編列1千億元補貼台電後，今年4月電價仍漲約11%；114年再次編列1千億元補貼，電力問題仍未見改善外，下個月更可能再次要漲電價，要用全民的錢實質撥補台電，114年政府編列水電費98億4,493萬元，比去年大增18億1千萬元，增幅 22.5％。其中原民會電費更是漲幅高達348%。政府左手補貼台電1千億，右手自己冷氣開好開滿，浮編電費，卓內閣不應該給全民一個說法嗎？

「卓內閣大內宣預算爆增，全民無法接受」。國民黨團說，賴政府宣傳費用114年編列14億9288萬元，相比113年度的經費9億226萬元，暴增5億9千萬元，增加幅度高達65.4%。其中，內政部、外交部、交通部、衛福部、海委會等，5個部會的漲幅度更是驚人；內政部暴增8倍、海委會增加2倍、衞福部增加9成5、外交部增加近8成、交通部增加逾8成。政府本應是媒體第四權監督的對象，現在卻利用宣導預算，拿納稅人的錢大肆收買媒體，為其擦脂抹粉，本末倒置。行政院必須知所進退，自行刪除。

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