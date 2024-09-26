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吃到飽餐廳不限時！泰男「待10小時」狂吃　連老闆都讚嘆

▲▼吃到飽餐廳不限時！泰男「待10小時」狂吃。（圖／翻攝自KhaoSod）

▲男子多次成功挑戰吃到飽不限時活動。（圖／翻攝自KhaoSod）

記者王佩翊／編譯

泰國一間吃到飽餐廳開放不限時，沒想到真的有一名男子在餐廳待了整整10個小時，中途甚至沒有睡覺，只有站起來伸展身體或是上廁所。餐廳表示，該名男子已經前來挑戰4次，而最優秀的成績則是在第3次，成功待超過10小時。

根據KhaoSod報導，29歲的班克是孔敬府餐廳Oshinei Khon Kaen的常客，而Oshinei Khon Kaen最近為了慶祝老闆的生日，推出「不限時吃到飽」活動，班克得知後也躍躍欲試，並多次前來挑戰。

餐廳人員透露，吃到飽活動有多個價位與促銷，分別為350泰銖（約新台幣342元）、500泰銖（約新台幣489元）、590泰銖（約新台幣577元）以及799泰銖（約新台幣781元），而大多數的顧客最多只會待4個小時。班克8月11日首次來挑戰，他的第一次紀錄為6小時。8月20日他第2次前來，當時以9小時11分打破自己的紀錄。

班克第3次到餐廳更是創下最高紀錄，成功待了10小時13分鐘，而在整個過程中，他甚至沒有睡著。班克第4次前來挑戰時則沒有打破先前紀錄，僅待了9小時43分鐘。

班克說，自己喜歡慢慢享受美食，每當有飽腹感時，他就會吃一些冰淇淋和飲料，稍作休息後再繼續用餐。他還會時不時站起來伸展身體，或是去洗手間。

班克在用餐期間會使用平板電腦看新聞和瀏覽社群網站。他也提到，自己最喜歡的餐點是生魚片，特別是鮭魚，還有冰淇淋。

 
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