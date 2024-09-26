大姑從日本回台！人妻幫訂餐廳「公公卻要她請客」：真的傻眼

▲原PO抽空幫找餐廳。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「是你女兒要回來，我幫忙找（餐廳）變我還要請客。」一名女網友發文表示，因為大姑將從日本回台，所以婆婆就請她幫忙找餐廳，然而當她抽空訂好位子，才得知公公也訂了一家。之後雙方協調，卻沒想到公公竟說誰作主就是誰請客，讓她傻眼。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，大姑遠嫁日本，因為難得回台，所以婆婆就請她幫忙找餐廳。她雖然要上班還要照顧幼子，但仍抽空時間找餐廳並訂好位子，只是當她打電話告訴婆婆時，對方卻說公公也訂了一家，要兩人協調一下。

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原PO後來也真的再打一通電話，想不到公公卻說「你決定啊！你要『保證』好吃，畢竟姊姊也是久久回來，不要找到不好吃的。」不只如此，公公甚至跟婆婆說，誰作主就是誰請客，讓原PO傻眼，「是你女兒要回來，我幫忙找變我還要請客，重點我還要買顆蛋糕幫他兒子慶生，還要我兒子拿玩具麥克風幫他兒子唱生日快樂歌」。

雖然婆婆之後有說自己會幫忙付一點錢，但原PO仍感到傻眼，「如果是大家，你們會照舊去原本訂好的餐廳，還是改成去公公找好的餐廳？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「感覺是婆婆跟公公沒協調好吧，到底關你什麼事」、「關你屁事！自己女兒自己負責」、「去公公找的啊，而且如果感情普通，我會裝忙忘記找餐廳」、「去公公的，把『好人』留給他做，等自己兒子生日再去原本的餐廳」、「當婆婆說公公已找好餐廳的時候，是我就會說，那以公公的為主，我的餐廳會去取消訂位，就省事了」。