你喝過嗎？　可口可樂「新口味」推出半年就宣布停產！

▲可口可樂新口味「推出半年」就宣布停產。（圖／翻攝自可口可樂官網）

記者王佩翊／編譯

可口可樂公司宣布，推出僅半年的「辣味可口可樂」（Coca-Cola Spiced）將在不久後停產，而這也意味著可口可樂想要吸引年輕消費者的「新挑戰」並未成功。可口可樂在聲明中指出，他們將持續關注消費者的喜好並適時調整產品的口味，預計2025年推出新的口味來替代這款嘗試性商品。

根據CNN報導，「辣味可口可樂」的短命讓人感到意外，因為當初可口可樂是打算以「常態性產品」推出，雖然可口可樂公司並未明確說明停產的具體原因，但從市場反應可以猜測，新產品並未受到消費者的愛戴。

事實上，外界對新品「辣味可口可樂」的認知度較低，並且名稱中的「辣味」（Spiced）可能會引發了誤解，讓消費者誤以為是辣味的可樂，導致銷量不佳。

「辣味可口可樂」在2月首度問世，當時可口可樂公司也使用大規模的廣告宣傳。辣味可口可樂是將可口可樂的經典風味與覆盆莓風味結合，希望能吸引到喜歡強烈口味的Z世代消費者。可惜的是，市場上的競爭日益激烈，像Olipop和Poppi這樣的創新品牌也不斷在新口味上推陳出新。

可口可樂近年來不斷更新旗下的產品線，並推出期間限定口味，例如Oreo風味可樂。此外，還有一些光從名稱無法判斷的期間限定款可樂，如「夢幻世界」、「星光」等口味。公司甚至與DJ Marshmello合作開發聯名飲料，這些產品都是可口可樂「Creations」系列的一部分，希望能吸引年輕消費者。

專家認為，「辣味可口可樂」可能就是被淹沒在這些期間限定款的飲料中，因此未能引發關注。

另一方面，除了辣味可口可樂之外，可口可樂也在社群平台上證實，2020年推出的櫻桃香草風味和Splenda無糖可樂也將停產。