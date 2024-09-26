真主黨損失1500名戰士！　BB Call、對講機連環爆「被炸瞎、截肢」

▲ 貝魯特醫院裡有許多失去眼睛、斷手的患者。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

黎巴嫩真主黨呼叫器（BB Call）、對講機連環爆造成37人死亡及數千人受傷，外界普遍認為是以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）所為。真主黨官員指出，至少1500名戰士因爆炸失去視力或四肢，無法作戰。

一名真主黨官員向《路透》表示，通訊設備爆炸使該組織1500名戰士因受傷無法作戰，其中許多人失明或雙手被炸斷。

報導提到，損失1500人雖是重大打擊，不過這只是真主黨戰力的一小部分。20日提交至美國國會的一份報告顯示，真主黨約有4萬至5萬名戰士；該組織領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）先前則聲稱，旗下共有10萬名戰士。

▲ 真主黨成員使用的呼叫器集體爆炸，造成大量傷亡。（圖／路透）

真主黨在爆炸發生後公布過去一周傷亡名單顯示，全國各地共有37人死亡，分布在貝卡谷地、貝魯特南郊達希耶（Dahieh）、南部多個地區和北部的阿卡縣（Akkar），約有3000人在爆炸中受傷。

消息人士透露，自去年10月真主黨開始向以色列開火，支持加薩盟友以來，已將戰鬥人員重新部署至南部前線，且其中包括一些來自敘利亞的戰士。

伊朗是真主黨主要支持者與武器供應國，而真主黨是德黑蘭「抵抗軸心」中最強大的派系，由中東盟友非正規部隊組成。倫敦國王學院安全研究學院高級講師克里格（Andreas Krieg）指出，儘管真主黨行動被上周的爆炸攻擊打亂，但組織化結構使其成為一支靈活的部隊，「他們是以色列在戰場上最可怕的敵人，不是因為數量或技術，而是因為彈性」。