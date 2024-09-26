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黎巴嫩單日72死！人妻怕爆想逃　等2周才有飛機搭「票價狂飆」

▲▼ 黎巴嫩25日遇襲。（圖／路透）

▲黎巴嫩25日遇襲。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列近期連日轟炸黎巴嫩奪走至少700條人命、5000多人受傷，光是25日單日就至少有72人死亡、數百人受傷。身處黎巴嫩的英國28歲人妻表示，儘管被告知要立即撤出黎巴嫩，但如今必須要等待將近2周才有離境航班，且機票價格正在飆升中。

路透、天空新聞等報導，身在黎巴嫩的28歲女子瑪哈珊（Mahasen al-Dada）來自英國曼徹斯特，7月才搬到黎巴嫩，以便與黎巴嫩籍丈夫賈德（Jad Eltahra）團聚，夫妻倆育有2名5歲和6歲的兒子。

然而過去這幾天黎巴嫩日夜都能聽到轟炸聲，瑪哈珊擔憂住處可能成為空襲目標，整夜睡不著覺，處於恐慌發作邊緣。她也讓孩子們睡在她的房間床鋪上，「我想萬一發生什麼事情，至少他們和我在同一個房間」。

隨著以色列與黎巴嫩真主黨衝突急速加劇，她試著遵循英國政府「立即離開黎巴嫩」的建議，擔憂一旦機場遇襲，將會受困逃不出黎巴嫩，25日聯繫上英國駐黎巴嫩大使館，但被告知英國政府並無安排撤僑專機，必須自行訂航班機票離境。

但瑪哈珊也發現，從黎巴嫩首都貝魯特前往英國曼徹斯特的航班直到10月8日才有機位，「現在中東航空（Middle East Airlines）還在飛，但最早的班機是10月8日，機票漲到2000英鎊（約新台幣8.5萬元）」。

瑪哈珊說，對於把丈夫留在瀕臨戰爭爆發邊緣的國家感到相當痛苦，但年幼的兒子們必須是首要考量。賈德的簽證已經多次被拒絕，她過去這一個月一直在與大使館溝通，想辦法讓丈夫賈德跟著她一起回英國，但只得到要她盡快離開黎巴嫩的回覆，丈夫唯一能做的就是申請簽證。

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