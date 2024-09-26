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以黎緊張「50年最危險時刻」！　專家警告：整個中東恐捲入戰爭

▲▼ 以色列23日空襲黎巴嫩南部。（圖／路透）

▲ 以色列23日空襲黎巴嫩南部。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與黎巴嫩真主黨自去年10月以哈開戰以來持續在邊境交火，近日接連發生真主黨通訊設備爆炸、以軍大規模空襲，造成逾600人死亡。專家分析，以黎緊張已經使情勢來到50年來最危險的時刻，恐怕將整個中東地區捲入戰爭。

根據《半島電視台》，黎巴嫩貝魯特美國大學知名學者庫里（Rami Khouri）指出，雖然地區緊張已經存在幾十年，但在以色列近期對黎巴嫩的襲擊之下，地區風險極高。

庫里指出，「這種緊張局勢已經持續30年、40年、50年，因其根本原因從未得到解決，也就是巴勒斯坦與以色列之間的衝突」，「擔任記者與分析師的50年來，此刻是我經歷過最危險的時刻，而這是因為其他大國參與其中的可能性」。

他說明，「美國已經參與其中，他們是以色列主要武器供應國，也是以色列在聯合國和國際論壇上主要的保護者。美國還向該地區派遣大量軍事力量，以便在以色列需要時提供幫助」。

庫里直言，眼下危險之處在於「整個地區都可能捲入戰爭」，一旦爆發大規模戰爭，不僅會帶來龐大痛苦，更無法真正解決問題，且會威脅這些國家的基本完整性。

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