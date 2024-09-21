大同醫院經營權易主　長庚安撫醫護！掛保證每月加發5千獎金

▲大同醫院經營權易主，引起醫護反彈。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市立大同醫院經營權換手，引起現任醫護反彈，高雄長庚醫院今（21）日再發出聲明強調，長庚法人積極磋商大同醫院醫療合作契約，一定會確實履行承諾促進留任員工權益。針對願意留任的醫護和行政人員，願意每個月加發獎金5千元，也就是一年可領獎金6萬，且長達10年，歡迎現有員工留任。

高雄長庚指出。本法人自取得高雄市立大同醫院醫療服務合作案議約第一順位，經衛生局召開六次議約會議討論、三次員工權益保障會議溝通，醫療合作契約條文正積極磋商協調中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大同醫院經營權易主，長庚喊「1年加薪6萬」維持10年。（圖／記者賴文萱翻攝）

有關員工保障，長庚法人重申，將落實員工權益並改善員工待遇，對於大同醫院113年8月31日前已到職且留任的一般正式員工（不含主治醫師與定期契約人員），於計畫期間（114-123年，共10年）每人每月加發5千元獎金，並維持10年，持續保障工資計算優於現行大同醫院支薪辦法。

▲高雄大同醫院經營權換手！千名醫護反彈，號召9／26衝市府怒吼。（圖／記者賴文萱翻攝）

同時，高雄長庚也將完整採計留任前的年度特休日數及延續新制退休金的年資計算；現行各項福利制度也將完整保留，員工員眷於大同醫院就醫仍可維持原有優待補助。另至本法人各院區就醫時，於計畫期間也均享有比照本法人員工員眷「就醫優待辦法」規定優待。

高雄長庚強調，前述承諾事項將明確載入條文，合約生效後由高雄市政府監督下落實履約。誠摯歡迎現有員工留任，下週一起，也可利用大同醫院員工專屬窗口諮詢，將有專人負責聯繫。