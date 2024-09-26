被女網友慫恿加入「楊帆起航」群組　800萬差點泡湯

▲謝姓男子遭女網路詐騙前往銀行匯款，警方獲報趕往勸阻。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

38歲謝姓男子3個月前認識女網友，經不起再三慫恿加入投資群組和app，誆稱保證獲利，謝男不疑有他，依指示操作後，假投資app客服表示操作錯誤，須匯款補足800萬元差額，行員查覺謝男有異通報警方，員警詢問了解後，確認是典型「假交友真投資詐騙」，耐心勸導並舉案例說明，終讓謝男放棄匯款。

▲員警勸說謝男此為典型「假交友真詐財」，讓謝男放棄匯款。（圖／蘆竹警分局提供）

桃園市政府警察局蘆竹分局南崁派出所於24日9時許，接獲轄內某家銀行通報稱有民眾疑似遭到詐騙，要匯款800萬元，警員陳沐群及劉大任獲報後立即前往現場，經瞭解為38歲謝姓男子於銀行臨櫃稱投資要匯款， 細問下得知其遭女網友詐騙。

謝男向警方表示，他於FB網路認識女網友，對方表示有賺錢管道，要他加入「楊帆起航」的LINE群組，群組中又被慫恿下載假投資網站app，誆稱保證獲利，謝男不疑有他，依指示操作後，假投資app客服表示操作錯誤，須匯款補足800萬元差額，因而至銀行匯款，所幸經行員敏銳觀察發現男子疑似遭詐騙，通報警方到場協助阻詐。

蘆竹分局分局長林鼎泰表示，網路交友應謹慎小心，詐騙集團會利用網路假交友方式博取民眾信任，進一步假投資詐騙，請民眾小心留意，如有疑問請撥打165反詐騙專線或110報案專線。