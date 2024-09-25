快訊／立院8委員會召委全出爐　綠8席、藍7席、白搶下外交國防

▲立法院司法法制委員會召委由鍾佳濱、吳宗憲當選。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院新開議，今（25日）選出8個委員會召委，國民黨團原已撂話8委員會都要自提人選，外界普遍評估8席召委由藍綠各拿下一席，但據了解，藍白黨團為召委人選溝通多日，在外交國防委員會藍營召委人選遲遲未決定、且白營主動希望爭取一席召委狀況下，國民黨禮讓白委林憶君當選，為本屆民眾黨立委首次搶下召委席位。而財政委員會因白委黃珊珊出國缺席，採用投票方式，最終由綠委賴惠員、藍委陳玉珍當選，為最晚決定人選的委員會。

因召委有排案權，這個會期又是預算會期，因此成為藍綠白黨團兵家必爭之地。按照立委席次，外界普遍推估，可能8個委員會都是藍綠各拿下一席召委。

但昨晚傳出國民黨團總召傅崐萁向外交國防委員會的藍委告知，黨團擬禮讓召委給民眾黨林憶君，引發委員會立委譁然，想選召委的黃仁傳出相當不滿，今日更是直接缺席召委選舉。

但國民黨團外交國防委員會召委人選難產，在原任召委馬文君、藍委徐巧芯無意、陳永康雖有意願但未主動爭取、黨團對黃仁有疑慮的情況下，經今早國民黨團大會討論後，國民黨團禮讓給民眾黨立委林憶君，最後外交國防委員會由綠委王定宇、白委林憶君當選召委，這也是本屆民眾黨立委，首次搶下召委席位。

▼外交及國防委員會召委由民眾黨林憶君、民進黨王定宇當選。（圖／記者屠惠剛攝）



而其他委員會都一如預期，由藍綠各自搶下一席召委，內政委員會是綠委張宏陸、藍委徐欣瑩；交通委員會綠委陳素月、藍委魯明哲；教育及文化委員會綠委范雲、藍委萬美玲；社會福利及衛生環境委員會綠委黃秀芳、藍委蘇清泉；經濟委員會綠委邱志偉、藍委呂玉玲。

司法及法制委員會部分，原本9點會議時間一到，主持召委選舉的綠委莊瑞雄就宣布採用推選制，但因民眾黨團黃國昌並未現身，因此莊瑞雄裁示休息，等黃國昌到場再開始召委選舉，黃國昌約在9點10分到場，最終推選結果，由綠委鍾佳濱、藍委吳宗憲當選。

財政委員會部分，因白委黃珊珊出訪美國且尚未請假，因此財政委員會成唯一投票決定召委的委員會，主持選舉的陳玉珍宣布投票到11點45分，待黃珊珊一請假就開票，幾經波折後，最終由綠委賴惠員、藍委陳玉珍當選召委。

立法院第11屆第2會期委員會召委選舉結果：

一、內政：張宏陸(民)、徐欣瑩(國)

二、外交：王定宇(民)、林憶君(眾)

三、經濟：邱志偉(民)、呂玉玲(國)

四、財政：賴惠員(民)、陳玉珍(國)

五、教文：范雲(民)、萬美玲(國)

六、交通：陳素月(民)、魯明哲(國)

七、司法：鍾佳濱(民)、吳宗憲(國)

八、社環：黃秀芳(民)、蘇清泉(國)