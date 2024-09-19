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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨團8大「最優先法案」出爐　修《財劃法》、力推核電延役

▲▼立法院新會期開議明天開議，國民黨特地召開立法實務研討會，討論下一會期的重點工作項目。立法院長韓國瑜、總召傅崐萁、新舊任書記長洪孟楷、林思銘都出席參加。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟、崔至雲／台北報導

新會期明日開議，國民黨立法院黨團今（19日）召開實務研討會，除了列出的8項「最優先法案」，值得注意的是，上會期未能通過的《公職人員選舉辦免法》捲土重來，國民黨團堅持嚴格查核連署提案人的身分證影本，並明定當選未滿一年不得被罷免，新增罷免門檻須超過當選票數。此外，為避免民進黨濫用司法檢調破壞兩岸交流，藍營提出《反滲透法》的修法草案，限縮反滲透法的適用範圍，並將刑事責任改為行政罰鍰，恐引發國會朝野大戰。

8項「最優先法案」，包含要送進財政委員會審查的《財政收支劃分法》，社福衛環委員的《氣復變遷因應法》、《環境基本法》及《就業保險法》，教育文化委員會的《核子反應器設施管制法》、「運動發展部組織法」、《運動產業發展條例》及《國民體育法》等。法案建議說明指出，國民黨關心中央與地方政府間的財政分配，並以科學、永續、健康等實務角度，將「非核家園」轉為「零碳家園」，修法核能延役，避免國內能源出現短缺危機。

民生最優先法案部分，有鑒於長照制度日益普及，但高齡社會對於長輩的照顧並未隨之解決，就業保險法需增列照顧津貼，對有家庭照顧需求的勞工提供每月最多1萬元的津貼，最長可領36個月。另外，為加強體育運動在國家發展中的角色，國民黨提議成立運動發展部，並在《運動產業發展條例》內增訂營利事業捐贈職業、業餘運動業賽事的優惠營所稅措施，鼓勵民間企業贊助體育活動，加強職業運動選時輔導相關法規，也立法輔導退役運動員。

司法法制委員會部分，為落實反貪腐作為，對於揭弊者應該提供適當的保護措施，國民黨列入「吹哨者保護法」為優先法案，立法保護吹哨者的身份，並明列舉證責任分配、救濟內容與程序，以避免部分吹哨者遭人報復的狀況。另外，為因應憲法法庭明天下午3點將公布死刑是否違憲，國民黨團也將《刑法》關於死刑的法律條文列入優先修法案中，待大法官判決結果出爐後，再依藍營對反廢死的價值及論述提出修法版本。

列為教育文化委員會的3個優先法案，國民黨將提出《學生輔導法》、《教育經費編列與管理法》和《偏鄉地區學校教育發展條例》修法草案，加強校安工作維護及專業學生輔導能力人才，並增加教育經費確保國家競爭力的提升。交通委員會則會主推《發展觀光條例》，要求行政院定期召開「觀光發展推動委員會」，逐年提高觀光國際行銷預算。

最後，社福衛環委員會提出的優先法案，則包含《環境基本法》、「長期照顧保險法」、《公教人員保險法》及《勞工保險條例》。修法說明指出，民進黨執政後對於各項政策的改變或提出，均未依法先進行環境影響評估及政策分析，尤其是能源政策、淨率目標，埋下日後天然災害加上人造災害復合的不確定風險；針對「長照十年2.0」的財源主要來自菸稅、不動產交易稅及贈與稅，雖然預算逐年提高，但財源不足且不穩定，應訂定長照的保險對象、投保資格、財務申請相關規定，給保險服務機構作為投保規範。

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